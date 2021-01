Glasscheiben beschädigen Skoda auf der B9

Bellheim (ots) – Am Samstag 23.01.2021 wurde ein Skoda Superb beim Befahren der B9 in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Nord von Glasscherben beschädigt, die von einem vorausfahrenden Gespann fielen. Die 65-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B9 gegen 10:30 Uhr in Fahrtrichtung Germersheim. Vor ihr fuhr ein Fahrzeug mit einem blauen Anhänger, auf dem Glasplatten oder Glasscheiben geladen waren.

Vermutlich infolge einer Bodenwelle zerbrach eine der Glasscheiben und die Scherben wurden auf das nachfolgende Fahrzeug geschleudert, sodass an dem Skoda ein Schaden von ca. 3.000 EUR entstand. Der Fahrzeugführer des Gespanns verließ die B9 kurz darauf an der Anschlussstelle Bellheim-Nord.

Die Polizei Germersheim bittet den verantwortliche Fahrzeugführer oder Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Vordach beschädigt und abgehauen

Bellheim (ots) – Am Freitag 22.01.2021 gegen 15:20 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht ein Vordach in der Bellheimer Hauptstraße beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein LKW beim Wenden oder Abbiegen gegen das Vordach stieß, sodass zwei Glasteile der Konstruktion herausbrachen und eine Werbebande aus Blech verbogen wurde.

Der verantwortliche Fahrzeugführer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Vom E-Scooter zur Polizei

Germersheim (ots) – Ein Einsatz der Polizei in der Germersheimer Innenstadt wurde dem Fahrer eines E-Scooters zum Verhängnis. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Einsatzmaßnahmen einen zufällig vorbeikommenden E-Scooterfahrer fest, dessen Gefährt nicht über das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen verfügte.

Im Rahmen der Kontrolle verifizierte sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt. Weiterhin stellten die Beamten Hinweise auf eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest, weshalb der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Diebstahl aus Fahrradkorb

Germersheim (ots) – Am Freitag 23.01.2021 entwendeten vermutlich zwei Personen Einkäufe aus dem Fahrradkorb einer 65-jährigen Germersheimerin. Die Frau stellte ihr Fahrrad im Fahrradständer des Penny-Marktes in der Friedrich-Ebert-Straße ab. Eine gelbe Tüte mit bereits getätigten Einkäufen ließ die Frau in ihrem Fahrradkorb liegen, während sie in dem Supermarkt einkaufen ging. Als sie vom Einkaufen zurückkam, fehlte die gelbe Tüte mitsamt Inhalt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Hinweis auf zwei amtsbekannte Personen geben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.