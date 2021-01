Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Frankenberg – Wohnhausbrand in Goddelsheim

(ots) – Am Sonntag 24.1.2021 wurde der Rettungsleitstelle in Korbach um 1.30 Uhr eine Rauchentwicklung in Goddelsheim, Immighäuser Straße, gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus dem ersten Obergeschoss des dortigen Einfamilienhauses älteren Baujahres. Für angrenzende Gebäude bestand keine Gefährdung. Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten wurden die vorhandenen Lehmdecken und -böden in Mitleidenschaft gezogen, so dass für das Gebäude Einsturzgefahr besteht.

Der einzige Bewohner konnte das Haus über ein vorhandenes Gerüst verlassen. Er wurde zur Untersuchung mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandentstehung können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe wird durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Goddelsheim und Ortsteilen und der Beamten der Polizeistation Korbach auf 80.000 EUR geschätzt. Die FFW aus Korbach kam zur Unterstützung mit Drehleiter. Die Brandstelle kann momentan nicht betreten werden.

Zivilfahnder finden große Menge Medikamente und Bargeld bei Kontrolle – 46-Jähriger berauscht am Steuer

A44/Diemelstadt (ots) – Den richtigen Riecher hatten eine Streife der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagmittag 21.01.2021. Die Zivilfahnder hatten um 12:15 Uhr einen Pkw auf der Tank- und Rastanlage Biggenkopf an der A 44 angehalten und die beiden Insassen, einen 46-Jährigen aus Grebenstein und einen 44-Jährigen aus Hofgeismar, überprüft.

Sofort stellten die Polizisten fest, dass der 46-jährige Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus wurden in dem Kleinwagen über 250 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments sowie mehrere hundert Euro Bargeld gefunden und sichergestellt.

Die beiden Festgenommenen brachten die Zivilfahnder auf die Dienststelle, wo dem Fahrer von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Verdacht besteht, dass die Männer nicht auf rechtmäßigem Weg an die große Menge Medikamente gelangt sind, leiteten die Beamten Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Arzneimittelgesetz gegen beide ein.

Der Grebensteiner muss sich zudem wegen “Trunkenheit im Verkehr” verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.

