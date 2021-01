Ludwigshafen: Anmeldung zu den Kinderferienprogrammen bei der Familienbildung im Heinrich Pesch Haus ab 26. Januar 2021 möglich

Ludwigshafen – Sie heißen Pluto und Planeta, Miniland und Kreativland: Auch in diesem Jahr bietet die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus wieder Kinderferienprogramme an. Für die Pfingst- und Sommerferien ist die Anmeldung ab Dienstag, 26. Januar 2021, möglich. Am Dienstag, 9. Februar, um 8 Uhr startet die Anmeldung für die Osterferien von Baden-Württemberg.

Die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus bietet bereits seit 2012 Kinderferienprogramme an, um als erfahrener Partner Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Die ersten Kinderferienwochen in diesem Jahr finden in den Osterferien von Baden-Württemberg (6. – 9. April) und den Pfingstferien (25. – 28. Mai) statt. Auf dem Programm steht „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“. Dieses Angebot ist für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren konzipiert. In der Kinderferienwoche erforschen sie naturwissenschaftliche Phänomene, experimentieren, basteln und arbeiten kreativ. Qualifizierte Teamer*innen betreuen die Kinder von 7.30 bis 17.00 Uhr in altershomogenen Gruppen.

In den Sommerferien bietet die Familienbildung in drei Wochen „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“ an: Die Kinderferienwoche findet vom 2. – 6. August, vom 9. – 13. August und vom 16. – 20. August statt. Auch hier sind 6- bis 12-Jährige eingeladen, in den Ferien zu spannenden Themen zu experimentieren, spielerisch wissenschaftlichen Fragen auf den Grund zu gehen und in kleinen Gruppen spannende Ferien mit Spiel und Spaß, drinnen und draußen zu erleben

Zu Beginn der Sommerferien bietet die Familienbildung für Sechs- bis Zwölfjährige zudem noch das „Kreativland“ an. Jeden Tag wird zu einem unterschiedlichen Thema und Material gebastelt, gemalt und spielerisch gelernt. Diese Kinderferienwoche findet vom 19. – 23. August und vom 26.-30. Juli statt.

Auch für Kinder von vier bis fünf Jahren gibt es ein Angebot. Titel der jeweils einwöchigen Veranstaltung ist: „Willkommen im Miniland“. Im Miniland erwartet die Kinder eine bunte und abwechslungsreiche Ferienzeit. Jeder Tag wird von den erfahrenen Teamer*innen zu einem anderen Thema gestaltet. Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Thema Tiere, werden an Bastelstationen kreativ, altersgerechte Experimente zu den Themen Wasser, Luft und Magnetismus bringen neue Erkenntnisse. Dazu gibt es viel Zeit mit Gruppenspielen im Park des Heinrich Pesch Hauses. Das Miniland ist in der Woche vom 9. – 13. August und vom 16. – 20. August täglich von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Die Anmeldung für das Pfingst- und Sommerferienprogramm startet am 26. Januar um 8 Uhr, für Ostern am 9. Februar um 8 Uhr. Die Anmeldung erfolgt online, die Anmeldeformulare sind auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de hinterlegt.

Die Kinderferienwochen finden unter den dann jeweils geltenden Corona-Verordnungen statt.

Infos zu allen Ferienangeboten bei der Leiterin der Familienbildung, Jana Sand, unter Telefon 0621-5999-221 oder sand@hph.kirche.org.