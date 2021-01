Heidelberg: „Heute Journal“-Moderator Claus Kleber zu Gast bei der Ruperto Carola Ringvorlesung

Heidelberg – Die USA nach der Inauguration Joe Bidens: Welche Ziele und Hoffnungen verbinden sich mit seiner Amtszeit und wie fällt die Bilanz der Trump-Präsidentschaft aus? Diese Fragen diskutieren der Journalist und erste Moderator des ZDF-„heute journals“, Dr. Claus Kleber, und der Heidelberger Historiker Prof. Dr. Manfred Berg in der abschließenden Veranstaltung der Ruperto Carola Ringvorlesung in diesem Wintersemester. Ihr Gespräch mit dem Titel „Nach der Amtseinführung: Quo Vadis USA?“ ist von Freitag, 29. Januar 2021, an als Videoaufzeichnung abrufbar über heiONLINE – das zentrale Portal der Universität Heidelberg mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Veranstaltungen in digitalen Formaten.

Claus Kleber ist seit 2009 erster Moderator des „heute journals“. Als Hörfunk- und Fernsehjournalist berichtete er mehrere Jahre aus den USA, unter anderem als ARD- Fernsehkorrespondent und späterer Leiter des ARD-Studios in Washington, D.C. Für seine journalistische und publizistische Tätigkeit wurde der promovierte Jurist vielfach ausgezeichnet, so mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem „Corine-Preis“ für sein Sachbuch „Amerikas Kreuzzüge“. Manfred Berg ist Inhaber der Curt-Engelhorn- Stiftungsprofessur für Amerikanische Geschichte am Historischen Seminar der Universität Heidelberg und stellvertretender Direktor des Heidelberg Center for American Studies. Zuvor war er unter anderem an der Freien Universität Berlin sowie am Deutschen Historischen Institut in Washington, D.C. tätig. Zu den Forschungsschwerpunkten des Historikers gehören unter anderem die Geschichte der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und die Politikgeschichte der USA.

Die Ruperto Carola Ringvorlesung ist Teil eines Konzepts von Fokusthemen, mit dem die Universität Heidelberg zweimal jährlich gesellschaftlich relevante Forschungsfragen in unterschiedlichen Formaten an die breite Öffentlichkeit heranträgt. Die Reihe im Wintersemester 2020/2021 mit dem Titel „Quo Vadis USA?“ war Teil des Themas „Im Fokus: Freund und Feind“ und wurde in Zusammenarbeit mit dem Heidelberg Center for American Studies (HCA) konzipiert. Die Vorträge sind als Videoaufzeichnungen über das Portal heiONLINE abrufbar.

heiONLINE – www.uni-heidelberg.de/de/heionline

Ruperto Carola Ringvorlesung – www.uni-heidelberg.de/de/transfer/kommunikation/ruperto-carola-ringvorlesung