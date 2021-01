Metropolregion Rhein-Neckar: CHAKO sagt Termine im Frühjahr 2021 ab

Mannheim – Anfangs – nach den ersten Monaten der Pandemie, zahlreichen Verschiebungen und Auftritten im Autokino (MIT ABSTAND DE BESCHDE) – plante Christian CHAKO Habekost noch seine letzten Gastspiele des aktuellen Programms DE EDLE WILDE spielen zu können. Doch in der aktuellen Lage, hat er sich nun dazu entschlossen, die Hallen-Termine abzusagen.

Statt von einer Verschiebung zur nächsten zu hecheln, macht er lieber einen Schnitt und plant für diesen Sommer ein neues Format mit „Corona-konformen“ Open-Air-Veranstaltungen und einem neuen „Best-of“-Programm.

Folgende Termine sind von der Absage betroffen:

Römerberg, Rhein-Pfalz-Halle am 06.03.2021

Heidelberg, halle 02 am 13.03.2021

Hockenheim, Stadthalle am 19.03.2021

Ludwigshafen, Pfalzbau am 11.04.2021

Rheinzabern, Turn- und Festhalle am 17.04.2021

Mosbach, Alte Mälzerei am 18.04.2021

Tickets können dort, wo sie gekauft wurden erstattet oder gegen Gutscheine getauscht werden. Weitere Termine finden Sie unter www.chako.de/termine.

CHAKO sagt dazu einmal mehr: „Ihr liewe Leit: isch vermiss Euch! Euer Lache! Euer Klatsche! Unser Mitmensche-Minanner-Soi. Es is wohl notwendisch, tut awwer trotzdem weh, dass wir weiter Abstand halde müsse un net zusamme lache dürfe. Awwer nochemol: Durschhalde un dann … im Summer schunn … losse mer’s krache. Versproche!!!

Bereits feststehende Termine:

24. April, Lambsheim sowie die beiden Open-Air-Veranstaltungen am 15. Juli in Edesheim und am 30. Juli in Mannheim, bei denen ein neues Best-Of-Programm präsentiert wird. Die Reise vom EDLEN WILDEN ist damit erst einmal beendet, aber Chakos Performance-Tour geht weiter mit vielen neuen Ideen und musikalischen Überraschungen!

Weitere Termine sind in Planung!

Christian CHAKO Habekost – BEST-OF Programm

