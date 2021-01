Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 23.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Unfallflucht

Haßloch (ots) – Am Freitag, 22.01.2021, gegen 11:00 Uhr, wurden in der Rotkreuzstraße zwei dort installierte Metall-/Leitpfosten beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich das Verursacherfahrzeug (schwarzer Kleinwagen) direkt unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An der Unfallstelle wurden schwarze Plastikteile aufgefunden, die dem flüchtigen Kleinwagen zugeordnet werden konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen,

Deidesheim: Schutzplanke beschädigt und geflüchtet

Gemarkung Deidesheim (ots) – Bei der Polizeiinspektion Haßloch wurde nachträglich eine Unfallflucht in der Gemarkung Deidesheim gemeldet. Demnach befuhr am Mittwoch, 20.01.2021, gegen 10:00 Uhr, das Verursacherfahrzeug (eventuell LKW) die B 271 in Richtung Bad Dürkheim. Der/die Fahrzeugführer(in) kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Schutzplanke. Anschließend fuhr er/sie unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500,-Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Niederkirchen: Teures Wendemanöver

Niederkirchen (bei Deidesheim) (ots) – Durch eine Funkstreife der Polizei Haßloch konnte in Niederkirchen (bei Deidesheim), Forster Straße, im Rahmen der Streife ein Pkw mit Warnblinklicht auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn festgestellt werden. Der 20-jährige Fahrer war beim Wenden mit seinem Fahrzeug im aufgeweichten Grünstreifen eingesunken. Beim Versuch sich frei zu fahren grub er sich tief in den Morast ein, so dass der Pkw komplett aufsetzte. Zudem wurde bei dem Manöver die Kupplung beschädigt, worauf das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der PKW musste letztendlich auf eigene Veranlassung des Verursachers abgeschleppt werden.

Gönnheim, Weisenheim am Berg – Zwei Verkehrsunfälle mit Flucht

Gönnheim / Weisenheim am Berg (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 21.01.2021, 16:00 Uhr, bis Freitag, 22.01.2021, 06:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gönnheim, in der Bahnhofstraße, im Vorbeifahren einen geparkten Pkw Kia Picanto. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zu einem weiteren Unfall kam es in der Zeit von Donnerstag, 21.01.2021, 22:00 Uhr, bis Freitag, 22.01.2021, 06:24 Uhr. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Weisenheim am Berg, im Dackenheimer Weg, einen Gartenzaun und ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Kallstadt: Versuchter Einbruch

Kallstadt (ots) – In der Zeit von Mittwoch, 20.01.2021, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 21.01.2021, 17:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Weingut in der Neugasse in Kallstadt einzubrechen. Aus derzeit nicht bekannten Gründen ließen der oder die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und gelangten nicht in das Gebäude. Mögliche Zeugen des Einbruchversuchs werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 23.01.2021 um 10:45 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Transit in der Industriestraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, wurde dem Mann ein Atemalkoholtest angeboten. Der Test ergab einen Wert um die 0,55 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde ein weiterer Test durchgeführt. Auch dieser verlief zu Ungunsten des Mannes, gegen den ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde.

Bockenheim: Versuchter Einbruch – 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Bockenheim, Weinstraße – 23.01.2021, 03:40 Uhr (ots) – Bereits um 01:30 Uhr wurden Bewohner eines Mehrfamilienobjektes in der Weinstraße unsanft geweckt, als jemand offensichtlich einen Knallkörper im Hof des Anwesens gezündet hatte. Um 03.40 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, nachdem ein andauernder Einbruch in eine Wohnung gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Beamten mit Unterstützungskräften der Autobahnpolizei, der Hundestaffel des PP Rheinpfalz und der PI Frankenthal flüchteten 4 Personen durch eine Gasse hinter dem Anwesen. Ein 35-Jähriger aus Bockenheim konnte dabei festgenommen werden, wobei er Widerstand leistete. Weitere 3 Jugendliche (16 und 17 Jahre) gaben an, dass sie vom 36-Jährigen gezwungen wurden, mitzugehen. Der Einbruch galt der Wohnung eines 30-jährigen Bewohners. Der Verdächtige hatte das Anwesen über einen Keller betreten und ein Fenster zur Abstellkammer des Geschädigten aufgedrückt, wodurch verschiedene Möbelstücke umfielen. Bei Folgemaßnahmen wurden im PKW des Verdächtigen verschiedene Waffen (1 Messer, 1 Revolver) aufgefunden. Die genauen Hintergründe der Tat müssen noch aufgeklärt werden – wir berichten nach.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):