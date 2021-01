Geflüchtet und trotzdem verloren

Germersheim (ots)- Donnerstagnachmittag 21.01.2021 fiel den Beamten bei ihrer Streifenfahrt der Fahrer eines sogenannten Pocket Bikes in der Hinteren Grabengasse ins Auge. Da diese “Motorräder” in der Regel nicht für den öffentlichen Straßenverkehr ausgelegt und zugelassen sind, sollte der Fahrer umgehend kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die Anhalte Signale der Polizei und flüchtete mit seinem wendigen Zweirad. Dies gelang ihm zunächst auch.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen führte die Spur dann zu einem Wohnhaus in der Hinteren Grabengasse. Dort konnten die Beamten sowohl das Pocket Bike als auch den geflüchteten Fahrer antreffen.

Schnell wurde dann der Grund für die Flucht bekannt. Das Fahrzeug war nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen und er selbst hatte keinen Führerschein. Sein Pocket Bike wurde sichergestellt und auf den 18-jährigen jungen Mann kommen gleich mehrere Strafanzeigen zu.

Kontrollen und schlechte Ausreden

Germersheim (ots) Am 21.01.2021 führten Germersheimer Polizisten Kontrollen durch und nahmen dabei erneut insbesondere die Hauptunfallursachen ins Visier. An verschiedenen Kontrollörtlichkeiten wurden Lasermessungen zur Bekämpfung der Unfallursache Geschwindigkeit durchgeführt. Bei einer Messung an dem Ortseingang von Westheim konnten erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden.

In der Postgrabenstraße in Bellheim waren insgesamt 15 Autofahrer zu schnell. Bei einer Messung in der Ritter-von-Schmauß Straße in Germersheim hielten sich zwei Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h. Der Fahrer eines Lieferdienstes war mit gemessenen 66 km/h deutlich zu schnell unterwegs und muss nun seinen Führerschein für einen Monat abgehen. Als Ausrede kam die verwegene Aussage, dass das Essen sonst doch kalt werden würde.

Auch beim Thema Ablenkung im Straßenverkehr konnte die Beamten entsprechende Handyverstöße feststellen. Zudem wurde auch das Durchfahrtsverbot “Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Dort kam es zu insgesamt zu sechs Verstößen.

Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer – Autofahrer flüchtet

Hagenbach (ots) – Am Donnerstag 21.01.2021 meldet um 16:40 Uhr die Rettungsleitstelle einen Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Eine Polizeistreife aus Wörth fuhr sofort die Unfallörtlichkeit, den Rheinhauptdamm in der Gemarkung Hagenbach an. Vor Ort konnte außer dem Rettungsdienst ein 29-jähriger Radfahrer festgestellt werden.

Dieser berichtete, dass er mit seinem Rad von Neuburg in Richtung Wörth auf dem Rheinhauptdamm unterwegs gewesen sei. An einer unübersichtlichen, kurvigen Stelle sei ihm ein dunkelblauer PKW Opel Corsa entgegengekommen. Dieser PKW habe den Radfahrer gestreift, weshalb er zu Boden gestürzt sei. Durch den Kontakt auf der linken Fahrzeugseite sei der linke Außenspiegel am PKW beschädigt worden. Das Spiegelglas wurde vor Ort aufgefunden und sichergestellt.

Nach Auskunft des verletzten Radfahrers sei der Opel Corsa dann am Abzweig Hagenbach mit seinem PKW in Richtung Ortsmitte mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet, ohne dem verletzten Radfahrer zu helfen, bzw. seine Personalien anzugeben. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Ermittlungen im Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht sind eingeleitet und Zeugen befragt. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Diese bitte unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de angeben.