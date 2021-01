Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, 21.01.2021, gegen 11:30 Uhr, befuhren der 61-jährige Fahrer eines Skoda aus Kaufungen und ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Haunetal die B27 aus Richtung Fulda in Richtung Innenstadt. An der Ampel der Lomo-Kreuzung ordneten sich beide auf der Linksabbiegespur Richtung B62 ein. Bei grüner Ampel fuhr der Fahrer aus Haunetal an und touchierte den Pkw aus Kaufungen. Der Fahrer aus Kaufungen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.250 Euro.

Neuenstein – Am Donnerstag, zwischen 8 und 18:30 Uhr, parkte der 51-jährige Fahrer eines Toyota Yaris in Aua auf dem Parkplatz einer Tankstelle. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Donnerstag (21.01.), gegen 9:15 Uhr, parkte eine 56-jährige Frau aus Grebenau ihren Toyota Yaris auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Grünberger Str. 79 in Alsfeld. Als sie gegen 9:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug einen Lackschaden an der Beifahrertür fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Beschädigung an Garagentor

Alsfeld – Am Dienstag (19.01.), gegen 13 Uhr, stellte eine Anwohnerin der Straße „Aulenstück 18“ in Alsfeld eine Beschädigung an ihrem Garagentor fest.

Dieses wurde vermutlich durch einen rangierenden PKW deutlich nach innen verbogen und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Beschädigung muss im Zeitraum 16.01.21, 16:00 Uhr bis 19.01.21, 13:00 Uhr erfolgt sein.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Einbrecher festgenommen

Fulda (ots)

Bebra/Breitenbach – In der Nacht auf Freitag (22.01.) brachen zwei Täter in ein Wohnhaus in der Hersfelder Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ein Zeuge beobachtete das Tatgeschehen und informierte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die Beamten die Identität zumindest eines Tatverdächtigen schnell klären. Im Rahmen der anschließenden, von der Staatsanwaltschaft Fulda angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung, trafen die Ermittler den 31-jährigen Mann aus Bebra und eine zweite tatverdächtige 28-jährige Frau an. Die Beamten beschlagnahmten das vorgefundene Diebesgut und verschiedene Betäubungsmittel.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden beide Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Winterreifenpflicht für LKW und Busse in diesem Winter erstmals auch für die Lenkachsen gültig

Fulda (ots)

Winterliche Straßenverhältnisse machen grundsätzlich allen Verkehrsteilnehmern zu schaffen. Wenn die Temperaturen unter die Null-Grad-Marke sinken, kann dies selbst erfahrene Kraftfahrer vor ungeahnte Herausforderungen stellen. Natürlich gilt dies nicht nur für die Fahrer von PKW und leichten Nutzfahrzeugen, sondern besonders auch für Berufskraftfahrer mit LKW’s über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse, oder bei Kraftomnibussen mit mehr als acht Fahrgastsitzplätzen.

Durch unterschiedliche Fahrzeugeigenschaften wirken sich die winterlichen Straßenverhältnisse auch verschieden auf das jeweilige Fahrverhalten aus.

Die Kolleginnen und Kollegen der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld haben sich mit diesem umfassenden Thema befasst.

ber folgenden den LINK https://k.polizei.hessen.de/11996596 gelangen Sie zu einem ausführlichen Bericht rund um das Thema „Winterreifenpflicht für Lkw und Busse“.

Telefonbetrüger überlisten Seniorin – Polizei warnt vor Schockanrufern

Vogelsbergkreis (ots)

Verzweifelt meldet sich die vermeintliche Enkeltochter am Telefon und gibt an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zur Verhinderung der Einlieferung in ein Gefängnis, müsste eine hohe Kaution bezahlt werden.

Mit dieser Masche gingen Trickbetrüger am Donnerstagmittag (22.01.) im Raum Alsfeld vor und erbeuteten eine hohe Summe Bargeld.

Eine 85-jährige Frau hatte gegen 11:30 Uhr einen sogenannten Schockanruf erhalten. Die unbekannte Täterin gab sich als Enkeltochter aus und berichtete von einem angeblich verursachten tödlichen Unfall. Das Gespräch wurde sodann von einem Mann übernommen, der angab Polizist zu sein. Dieser behauptete, dass sich die Enkeltochter der Geschädigten in Untersuchungshaft befände und nur gegen Zahlung einer hohen Summe Bargeld freikommen würde. Die Geschädigte wurde angewiesen den Betrag umgehend bei der Bank abzuholen. Anschließend werde man sich wieder mit ihr in Verbindung setzten. Sie eilte daraufhin zur Bank, holte das Geld ab und legte es vor ihre Haustür, von wo es dann in einem unbeobachteten Moment abgeholt wurde.

Die Polizei bittet eindringlich darum, mit Verwandten und Bekannten, insbesondere älteren Mitmenschen, über das Thema Trickbetrug und die vielfältigen Betrugsmaschen zu sprechen. Damit die Betrüger mit ihren vielfältigen Maschen erfolglos bleiben, hier nochmals Tipps und Hinweise der Polizei:

Seien Sie wachsam und misstrauisch. Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken. Geben Sie niemals Bargeld in fremde Hände und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Die Polizei ruft niemanden an, um über Festnahmen zu berichten oder um persönliche Lebensumstände zu erfragen oder sich nach Wertgegenständen und deren Sicherung zu erkundigen. Im Zweifel wenden Sie sich unter 110 an die Polizei.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Alheim – Eine Alheimer Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch (20.01.), gegen 16:15 Uhr, einen Waldweg aus Richtung Alheim – Obergude kommend in Richtung Spangenberg. Auf der Metzebacher Höhe wollte sie ihr Fahrzeug, einen Ford-Kuga, wenden, als plötzlich ein großes Waldtier auf den Weg lief und stehen blieb. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog die Fahrerin ihr Fahrzeug nach rechts und fuhr geradeaus gegen einen Baum. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfallflucht

Thalau – Am Donnerstagmorgen (21.01.), gegen 6:15 Uhr, kam es auf der B279 im Kreuzungsbereich zur L3258, Höhe Ortslage Thalau, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die B279 von Döllbach kommend in Richtung Schmalnau. Der Fahrer eines VW Passat befuhr die L3258 von Ried kommend in Richtung Thalau. Im Bereich der Kreuzung kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0.

Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Fulda – Am Donnerstag (21.01.), zwischen 13:30 Uhr und 21:20 Uhr, stachen Unbekannte in der Buttlarstraße, auf dem dortigen Friedhofsparkplatz, die Reifen mehrerer Fahrzeuge platt. Zeugen, die auffällige Personen im dortigen Bereich wahrgenommen haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Warnmeldung der Polizei Osthessen!

Polizei warnt vor „Betrugsmasche“: Aktuell Anrufe durch falsche Polizisten im Landkreis Fulda

REGION. Unbekannte versuchen aktuell im Landkreis Fulda, als sogenannter „Falscher Polizeibeamter“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie melden sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und geben vor, dass ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden hat und vermutlich auch ein Einbruch in das eigene Wohnhaus bevorsteht. Um Bargeld und weitere Wertgegenstände zu schützen, sollen die Angerufenen dieses an angebliche und natürlich falsche „Polizeibeamte“ aushändigen. Dies ist eine Falle!!!

Ihre Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am

Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! – Die Polizei

ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den

Beamten zu übergeben. – Geben Sie unbekannten Personen keine

Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. –

Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110!

Wichtig:

Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Unbekannter Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Unfall – Die Polizei sucht Zeugen –

Fulda – Am Dienstag (19.01.) gegen 23:00 Uhr, wollte eine Streife der Polizeistation Fulda einen blauen Audi A 4 im Bereich der Kohlhäuser Straße kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte der Fahrer des Audis sofort und missachtete jegliche Anhalteaufforderungen der Polizei sowie sämtliche geltenden Verkehrsregeln, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Im Bereich einer Sackgasse in der Havelstraße wendete das flüchtende Fahrzeug und fuhr über einen sich dort befindlichen Bürgersteig in Richtung Kohlhäuser Straße. Hierbei streifte der Audi den Streifenwagen, schob diesen zur Seite und konnte entkommen. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen gelang es jedoch der Polizei, dass flüchtende Fahrzeug ausfindig zu machen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Person, welche das Fahrzeug geführt hat, noch unbekannt. Am Streifenwagen sowie am blauen Audi entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zur fahrenden Person machen können, oder etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de