Haustür im Rotkehlchenweg beschädigt

Speyer (ots) – 21.01.2021, 19:05 Uhr – Am Donnerstag 21.01.2021 gegen 19 Uhr beschädigte ein Jugendlicher im Rotkehlchenweg ein Glaselement der Haustür eines Wohnhauses, indem er mit einem zunächst unbekannten Gegenstand gegen die Tür schlug. Dies führte zu einem Sprung des Glaselements und einem Schaden von ca. 200 EUR.

Durch eine in Tatortnähe festgestellte Person konnte die Polizei Hinweise auf den noch zu ermittelnden Täter erlangen, der zuvor mit einem Straßenschild gegen die beschädigte Tür eingeschlagen haben soll. Das vermeintliche Tatmittel (Verkehrszeichen Fuß-/ Radwegweg an Rohrpfosten) konnte unweit des Tatorts in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Pkw-Fahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 21.01.2021 gegen 09:32 Uhr kam es an der Kreuzung Große Greifengasse / Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Ein 64-jähriger BMW-Fahrer bog von der Großen Greifengasse nach links in die Johannesstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 61-jährigen, von links kommenden Radfahrerin, die die Johannesstraße (Einbahnstraße die für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist) in Richtung Dom befuhr.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden am Vorderrad der Radfahrerin in Höhe von ca. 100EUR. Die Radfahrerin selbst blieb unverletzt.