Schlägerei – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.01.2021 gegen 19.15 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen bis zu 10 Personen im Bereich der Havering-Allee und Europlatz gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnten nur noch vereinzelte Personen festgestellt werden. Darunter befanden sich auch zwei leicht verletzte junge Männer im Alter vom 18 Jahren.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Schlägerei beobachteten. Der Auslöser der Auseinandersetzung wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Eierwürfe gegen fahrende Fahrzeuge in Oggersheim und Ruchheim

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.Januar 2021 kam es kurz nach 18 Uhr, in Ludwigshafen-Oggersheim in der Weimarer Straße und gegen 19:30 Uhr im Stadtteil Ruchheim in der Oggersheimer Straße zu Eierwürfen gegen fahrende Fahrzeuge.

Bereits am Vortag, gegen 19 Uhr, wurden ebenfalls fahrende Fahrzeuge in der Weimarer Straße mit Eiern von unbekannten Tätern beworfen. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden von der Polizei eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und bislang unbekannte, geschädigte Fahrzeugführer, sich mit der Polizeiwache in Oggersheim unter Tel: 0621 963-2403 oder per E-Mail unter pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Falsche Enkelin am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 21.01.2021 erhielt eine 79-jährige Seniorin aus Ludwigshafen einen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkelin. Die Anruferin habe der Seniorin gegenüber einen finanziellen Notfall vorgetäuscht, weswegen sie Geld bräuchte. Der Seniorin kam der Anruf verdächtig vor und legte auf. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Mit diesen Tipps können Sie sich auch gegen die Betrugsmasche schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie auch misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. -Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich Ihr Polizei. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 21.01.2021 gegen 16:10 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Unfall in der Wittelsbachstraße und meldete dies der Polizei. Der Unfallverursacher konnte durch die Polizeibeamten zu Hause angetroffen werden. Die Beamten stellten außerdem einen frischen Schaden an seinem Auto fest.

Der 63-jährige Verursacher habe keinen Unfall bemerkt. Auch an dem geschädigten Auto stellen die Beamten passende Unfallschäden fest. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Besitzer des beschädigten Autos bleiben dank der aufmerksamen Zeugin nicht auf ihrem Schaden sitzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy.

Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 21.01.2021 gegen 07:40 Uhr kam es an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Autofahrer soll beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Die Fahrerin des entgegengekommenen Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus entstand durch den Unfall ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden.