Darmstadt-Dieburg

Unbekannter attackiert 44-Jährige – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Offenbar von ihrem Parkverhalten gestört, attackierte am Donnerstagnachmittag (21.1.) ein bislang unbekannter Mann eine 44-Jährige in der Darmstädter Straße.

Nachdem die 44-jährige Wagenlenkerin ihr Fahrzeug gegen 15.50 Uhr am Fahrbahnrand abstellte, sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Wegen des Parkverhaltens der Frau soll es im Anschluss zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Diese mündeten in handfeste Auseinandersetzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann die 44-Jährige mit einem Schlag auf den Arm verletzt haben. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Unbekannte soll circa 70 Jahre alt gewesen sein. Seine Größe wurde auf 1,80 Meter geschätzt. Neben einer dunklen Basecap soll der Mann braune Kleidung getragen haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt bittet um Kontaktaufnahme aller, die den Sachverhalt mitbekommen haben. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass von der Tat Videoaufnahmen gefertigt wurden, bittet die Kriminalpolizei um Zusendung wichtiger Beweismittel. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Öffentlichkeitsfahndung nach zahlreichen Sachbeschädigungen an städtischen Einrichtungen

Weiterstadt (ots) – Seit Freitag 16. Oktober 2020 kam es im Bereich Weiterstadt sowie den Ortsteilen Gräfenhausen, Schneppenhausen und Braunshardt wiederholt zu Sachbeschädigungen an städtischen und kirchlichen Einrichtungen. Unter anderem waren auch zweimal die Fenster einer Kirche in Gräfenhausen in den Fokus geraten sowie eine Kindertagesstätte in Schneppenhausen. Aber auch das Braunshardter Bürgerhaus in der Carl-Ulrich-Straße blieb nicht verschont. Hier hatten die noch unbekannten Täter in der Nacht zum Donnerstag (25.-26.11.) sieben Scheiben beschädigt. In der gleichen Nacht wurden zudem das Rathausgebäude und das Medienschiff in Weiterstadt sowie das Bürgerhaus in Gräfenhausen auf signifikant ähnliche Weise beschädigt.

Mit Stand heute ermittelt die Polizei in Darmstadt in insgesamt 21 Fällen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Der bislang verursachte Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf mehrere Tausend Euro in einem fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Beschaffenheit der Beschädigungen schließen die Beamten Tatzusammenhänge nicht aus. Letztmalig waren in diesem Kontext am Montag (11.1.2021) Schäden an der Sporthalle in Braunshardt festgestellt und bei der Polizei angezeigt worden.

Den Ermittlungsbeamten liegen nun Aufzeichnungen einer Videokamera vor, die im Zusammenhang mit der Zerstörung der Eingangstür des Weiterstädter Schwimmbades in der Nacht zum Mittwoch (23.12.2020) stehen. Für den Fortgang der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss erwirkt, die Bilder des Tatverdächtigen zu veröffentlichen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Bilder zeigen einen noch unbekannten Mann, der mutmaßlich mit einem Nothammer die Scheibe des Gebäudes beschädigt. Er wird auf etwa 50 bis 55 Jahre alt geschätzt und führt einen Rucksack mit sich. Aufgrund der Schäden und der Tatbegehungsweise gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Mann auch mit den anderen, gleichgelagerten Fällen in Verbindung stehen könnte.

Mit der Veröffentlichung der Aufzeichnungen hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen, die Aufschluss über die Identität des Abgebildeten geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

20 Tonnen Ladung und defekte Bremsen

Pfungstadt (ots) – Den 28-jährigen Fahrer eines mit 20 Tonnen Frachgut beladenen Sattelzugs aus Osteuropa stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstag 21.01.2020 auf der A 67.

Bei der Überprüfung fiel den Ordnungshütern rasch auf, dass die Bremsen erhebliche Mängel aufwiesen. Durch einen Sachverständigen wurde anschließend festgestellt, dass vier der sechs Bremsen des Aufliegers nicht in ordnungsgemäßem Zustand waren. Teilweise fehlten die Bremsbeläge völlig und waren dementsprechend ohne Funktion. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei an Ort und Stelle untersagt, bis das sich das Fahrzeug wieder in ordnungsgemäßem Zustand befindet.

Darüber hinaus bemerkten die Verkehrsspezialisten bei dem 28 Jahre alten Brummifahrer mehrere Geschwindigkeitsverstöße, nicht ausreichend eingehaltene Ruhezeiten und deutlich überzogene Lenkzeiten. Der Fahrer und das Speditionsunternehmen müssen nun mit hohen Bußgeldern rechnen.

Bei Einbruch Geld entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Weil Unbekannte am Donnerstagnachmittag (21.1.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straßburger Straße mehrere Hundert Euro Bargeld entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen verschafften sich im Tatzeitraum zwischen 15.45 und 18.20 Uhr unter Gewaltanwendung Zutritt zum Haus und durchwühlten im Anschluss einige Räume. Auf der Suche nach Beute, stießen die ungebetenen Gäste auf mehrere Hundert Euro Bargeld, die sie mitgehen ließen. Daraufhin flüchteten sie unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rohbau im Visier Krimineller /- Unbekannte erbeuten Werkzeuge

Modautal-Asbach (ots) – Aus einem Rohbau in der Schulstraße entwendeten Kriminelle mehrere Werkzeuge. Der Diebstahl wurde am Mittwochabend (20.1.) bemerkt und kann bis zum vergangenen Dienstag 12. Januar 2021 zurückliegen.

Mit Anwendung von Gewalt gelangten die Unbekannten in das im Rohbau befindliche Einfamilienhaus. Dort hatten sie es offenbar auf mehrere Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie die Kriminellen die Werkzeuge von der Baustelle abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Feuer in unbewohntem Haus – Schlafender 21-Jähriger durch Feuerwehr geborgen

Pfungstadt (ots) – Ein Brand in einem leerstehenden und unbewohnten Haus im Bereich der Grenzallee hat am Freitagnachmittag (22.01.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 15.20 meldete die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem dortigen Anwesen, der auch in Richtung der Bundesstraße 3 ziehen würde. Umgehend wurden Streifen hinzugezogen und eine Rundfunkwarnmeldung ausgestrahlt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Feuer aus bislang noch unbekannten Gründen im Eingangsbereich des Gebäudes ausgebrochen war. Aus dem Inneren konnte die Feuerwehr einen schlafenden 21-Jährigen bergen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war stark alkoholisiert (2,68 Promille) aber blieb sonst unverletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht wie die Hintergründe des Brandes noch nicht fest.

Darmstadt

Computer und Bargeld bei Einbruch in Büroräume erbeutet – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (21.-22.1.) haben Einbrecher die Büroräume einer öffentlichen Beratungseinrichtung in der Julius-Reiber-Straße heimgesucht. Am frühen Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Vortag gegen 16.30 Uhr zurück. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster waren die Kriminellen gewaltsam in die Räume gelangt und hatten dort nach Wertvollem gesucht. Sie wurden fündig und entwendeten unter anderem Geld und einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3400 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zum Geschehen entgegen.

Trio wollte 93-Jährige um 4.400 Euro betrügen – Aufmerksame Bankmitarbeitende verhindern Auszahlung

Darmstadt (ots) – Polizeikräfte haben am Donnerstagmittag (21.01.) drei Männer im Alter von 17, 23 und 29 Jahren vorläufig festgenommen. Das Trio wollte eine 93-Jährige um 4.400 Euro betrügen. Gegen 13 Uhr verständigten Mitarbeitende einer Bankfiliale am Luisenplatz die Polizei und meldeten eine Kundin, die mehrere Tausend Euro für eine vermeintliche Teppichreinigung abheben wollte. Die Geldabholer sollen sich in der Nähe befinden und auf die Geldübergabe warten.

Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen und nach den Tatverdächtigen gefahndet. In einer Parallelstraße konnten Zivilstreifen die drei beschriebenen Männer antreffen und festnehmen. Ermittlungen ergaben, dass sich die Seniorin auf ein Zeitungsinserat gemeldet hatte und eine günstige Teppichreinigung in Anspruch nehmen wollte. Anstelle des versprochenen Seniorenrabatts sollte die Dame dann jedoch 4.400 Euro im Voraus zahlen, nachdem die Tatverdächtigen die hochwertigen Teppiche der 93-Jährigen im Wert von mindestens 14.000 Euro bereits in ihren Wagen gebracht hatten.

Bei dem 29-jährigen Festgenommenen, der wie sein 23-jähriger Komplize bereits mehrfach unter anderem wegen Betruges polizeilich in Erscheinung getreten war, stellten die Einsatzkräfte ein Fahrzeugschlüssel sicher. Das Auto konnte in der Nähe festgestellt und die Teppiche der Darmstädterin aufgefunden werden. Zudem stellten die Fahnder im Wageninneren fast 2.000 Euro Bargeld sicher. Ob dieses Geld aus gleichgelagerten Taten stammen könnte, müssen die weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen.

Die Polizei warnt erneut bei derartigen Geschäften zur Vorsicht:

Bitte holen Sie sich zunächst telefonisch, ohne Angabe Ihrer Adresse, mehrere Angebote ein und legen sie vorab eine Summe fest, die Sie bereit wären, für die Reinigung zu zahlen. Allzu günstige Angebote sollten Sie misstrauisch machen. Ziehen Sie möglichst vor der Annahme eines Angebots oder bei Verhandlungsgesprächen Familienangehörige oder andere Personen Ihres Vertrauens hinzu. Auch bei einer Übergabe vor Ort sollten diese dabei sein, um mögliche Ablenkungen oder Diebstähle aus der Wohnung zu verhindern. Verlassen Sie sich bei der Suche nach Anbietern am besten auf persönliche Empfehlungen von Freunden oder Verwandten und zahlen Sie niemals in Vorkasse. Lassen Sie sich immer eine Durchschrift der Auftragsbestätigung aushändigen, bevor Sie den Teppich zur Reinigung abgeben. Wenn Sie es sich anders überlegen, können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss vom Vertrag zurücktreten.

Sollten Sie Zweifel bekommen oder vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dann können Sie auch ihre örtliche Polizei verständigen. Weiter Informationen finden Sie unter anderem bei Ihrer Verbraucherzentrale.

Groß-Gerau

Mehrere Kinder angesprochen – 29-Jähriger in Haft

Rüsselsheim (ots) – Weil er mehrere Kinder angesprochen hat, muss ein 29-jähriger Mann nun in Haft. Am Dienstag 19.01.2021 gegen 13.20 Uhr folgte der Mann, nach derzeitigem Ermittlungsstand, einem 10-jährigen Mädchen in der Georg-Treber-Straße bis vor die Haustür und flüchtete erst, als das Mädchen mehrere Klingeln des Mehrfamilienhauses betätigte. Die Eltern verständigten die Polizei.

Der 29-Jährige wurde anschließend im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei erstatteten Strafanzeige wegen Nötigung und erteilten dem Tatverdächtigen einen Platzverweis. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Freitag (22.01.) wurde den Ermittlern dann bekannt, dass der gleiche Mann am Dienstag (19.01.) noch zwei weitere 9 und 12 Jahre alte Mädchen angesprochen hat. Unter anderem zeigte er der 9-Jährigen offenbar sittlich anstößige Bilder und hielt die 12-Jährige am Arm fest.

Der 29-jährige Mann wurde daraufhin erneut durch die Polizei festgenommen und am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den 29-Jährigen erging Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Mißbrauchs von Kindern dauern derweil an.

Corona-Kontrollen der Polizei

Rüsselsheim/Raunheim (ots) – Gemeinsam mit Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Donnerstag (21.01.), in der Zeit zwischen 14.00 bis 22.00 Uhr, die Stadtgebiete in Raunheim und Rüsselsheim hinsichtlich der Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen.

In Rüsselsheim wurden unter anderem der Bereich um die Großsporthalle, der Stadtpark, der Ostpark, Bahnhofsplatz und Europaplatz mehrfach kontrolliert. In Raunheim waren die Ordnungshpüter beispielsweise am Airportgarden und im Bereich der Anne-Frank-Schule unterwegs. Insgesamt wurden 29 Personen überprüft und hierbei 20 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen registriert. Es folgen entsprechende Anzeigen.

Im Rahmen der polizeilichen Kontrollen fanden die Polizisten bei einem 27 Jahre alten Mann in der Schreberstraße eine geringe Menge Cannabis. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

22-Jähriger bespuckt Polizisten

Kelsterbach (ots) – Einen auf der Straße herumpöbelnden Mann meldeten Anwohner am Donnerstagabend (21.01.), gegen 18.30 Uhr, im Bereich Waldstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Als die Beamten der Polizeistation Kelsterbach dort eintrafen, stritt der 22-Jährige immer noch mit einem Anwohner auf einem Balkon.

Im Rahmen der anschließenden Festnahme, weil er sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen wollte, setzte sich der 22 Jahre alte Mann heftig zur Wehr und spuckte wiederholt auf Kopfhöhe in Richtung der Polizisten. Ihm wurde daraufhin ein Spuckschutz aufgesetzt. Ein Atemalkoholtest ergab später 1,75 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der 22-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung vorübergehend in einer Gewahrsamzelle der Polizei untergebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Vor Einkaufsmarkt mit Pflasterstein attackiert

Riedstadt (ots) – Weil er an der Kasse an eines Einkausmarktes in der Dornheimer Straße auffallend lange benötigte, forderte ein 52 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (21.01.), gegen 18.40 Uhr, einen Gleichaltrigen auf, sich zu ein wenig zu beeilen. Der Angesprochene beleidigte den Mann und verließ anschließend mit seinem Einkauf den Markt.

Als der 52-Jährige den Markt wenig später ebenfalls verließ, griff ihn dort der zuvor Angesprochene unvermittelt mit einem Pflasterstein an. Infolge dessen erlitt der Angeriffene eine Platzwunde im Gesicht. Mit Hilfe eines Zeugen wurde der Angreifer überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 52-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und musste sich, weil der Verdacht auf Alkohleinwirkung bestand, einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Diebe stehlen Opel-Katalysator

Bischofsheim (ots) – Der Katalysator eines in der Ringstraße geparkten Opel Astra, wurde in der Nacht zum Freitag (22.01.), von Dieben abmontiert. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/ 22 in Rüsselsheim zu melden. Telefon: 06142/6960.

Zu zweit ohne Fahrerlaubnis im Brummi

Mörfelden (ots) – Am Mittwoch (20.01.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen den Lastzug einer hessischen Spedition auf der A 5.

Es stellte sich bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass ein 55 Jahre alter Mann am Steuer saß und sein 29-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Beim Erreichen der Ruhezeiten tauschten Vater und Sohn die Sitzplätze. So weit so gut. Die Streife bemerkte anschließend allerdings, dass die beiden aus Osteuropa stammenden aber in Hessen wohnhaften Männer, die Führerscheine ihres Heimatlandes schon längst hätten umschreiben lassen müssen.

Beide verfügten somit über keine gültige Fahrerlaubnis. Damit war die Fahrt des Duos beendet und man musste auf einem Autobahnparkplatz ausharren, bis ein neuer Fahrer erschien und den Lastwagen weiterfahren konnte.

Die ernüchternde Bilanz waren Strafanzeigen gegen den Vater, den Sohn sowie gegen die Spedition wegen Fahrens und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kreis Bergstraße

Diebe entwenden schwarzen Audi Q5 – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Bensheim (ots) – Diebe hatten es in der Nacht zum Freitag (22.01.) auf einen schwarzen Audi Q5 abgesehen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AJ 777 war seit 23.30 Uhr in der Einfahrt vor dem Anwesen in der Knotender Straße abgestellt, gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer dann dessen Diebstahl und verständigten die Polizei.

Es ist davon auszugehen, dass die Kriminellen das Keyless Go System technisch überwanden, um das Fahrzeug im Wert von 65.000 Euro zu stehlen. Eine Fahndung nach den fliehenden Tätern verlief bislang noch ohne Erfolg. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Autos haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Viernheim (ots) – Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Zeit zwischen Mittwoch (20.01.) und Freitag (22.01.) haben die Ermittler der Polizei in Viernheim Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und suchen nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen bemerkten Zeugen, dass Kriminelle seit circa 12 Uhr am Mittwochmittag in das Anwesen in der Straße “Neuer Weg” eingedrungen waren. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Nebeneingangstür in das Innere eingebrochen waren. Hier hatten sie es auf eine Palette mit Cerankochfeldern abgesehen. Mit ihrer Beute, deren genauer Umfang und Wert noch nicht feststeht, suchten die Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/8377-0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht in der Bensheimer Straße gesucht

Viernheim (ots) – Am Freitag (22.01.) beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mitsubishi, der in der Bensheimer Straße, Höhe Hausnummer 28 am Fahrbahnrand parkte. Der Unfallverursacher bog in der Bensheimer Straße nach rechts ab, hielt an und setze dann rasant rückwärts. Beim Rückwärtsfahren fuhr dieser mit seinem Heck gegen die Fahrertür des parkenden Mitsubishi und drückte diese ein. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Danach setze der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Eine Augenzeugin konnte das Unfallgeschehen beobachten. Sie gab an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Transporter mit Münchner Kennzeichen gehandelt habe. An der Seite des Transporters erkannte die Zeugin viele kleine, bunte Rauten.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegegen.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Am Dienstag (19.01.2021) in der Zeit von 12:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzer Suzuki SX4 S-Cross. Dieser war zum Tatzeitpunkt am “Großparkplatz” Altstadt in Michelstadt abgestellt.

Mehrere tausend Euro wird die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise erbringen können, werden gebeten sich bei der Polzeistation in Erbach – 06062/953-0 – zu melden.

Südhessen

Südhessen: Ermittler gelingt Schlag gegen Diebesbande

Südhessen (ots) – Ermittler haben am Mittwochmorgen (20.01.) im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts des Bandendiebstahls insgesamt drei Anwesen in Darmstadt, Ober-Ramstadt und Pfungstadt durchsucht und zwei 21 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse gehen die Ermittler des Kommissariats 35 der Darmstädter Kripo davon aus, dass die beiden Festgenommenen zusammen mit 3 weiteren Komplizen im Alter von 19, 22 und 23 Jahren für eine Vielzahl von Diebstählen seit 2019 vor allem im Landkreis Darmstadt-Dieburg verantwortlich sein dürften.

Derzeit prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft eine Tatbeteiligung in mindestens 250 Fällen. Die Taten erstreckten sich insbesondere auf Roßdorf, Reinheim und Mühltal. Aber auch Diebestouren in Darmstadt-Eberstadt, Darmstadt-Heimstättensiedlung, Darmstadt-Bessungen, Pfungstadt, Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein, Weinheim, Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf dürften auf ihr Konto gehen.

Nach derzeitigen Ermittlungen hatte es die Bande insbesondere auf nicht abgeschlossene Fahrzeuge, Fahrräder sowie Wertgegenstände aus unverschlossenen Garagen und Carporten abgesehen. Bei einigen nächtlichen Diebestouren wurden die Tatverdächtigen im Rahmen von Fahndungen festgenommen, zudem zeigten gesicherte Spuren und Hinweise die Zusammenhänge zwischen den Taten und brachten die Ermittler auf die Spur der Bande.

Die beiden 19- und 22-jährigen Tatverdächtigen befinden sich bereits seit Sommer 2020 wegen gleichgelagerten Delikten in Haft. Am Mittwochmorgen nahmen die Ermittler die beiden 21 Jahre alten Mittäter im Rahmen der Durchsuchung vorläufig fest.

Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern weiterhin an.

