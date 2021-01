Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Erneute Sprengung von Zigarettenautomat – Offenbach

(tl) Nachdem am Dienstagabend bereits ein Zigarettenautomat in der Sprendlinger Landstraße aufgesprengt wurde (wir berichteten), wurde am frühen Donnerstagmorgen unweit davon erneut ein solcher Automat auf gleiche Weise, sprich durch Einführen von Böllern, beschädigt. Diesmal befand sich der Tatort am Starkenburgring / Ecke Hohe Straße, die Tatzeit war gegen 1.50 Uhr. Auch hier nimmt die Kripo Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Unfallflucht mit Täter- und Kennzeichenhinweis: Zeugen gesucht! – Seligenstadt

(tl) Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Vormittag wendet sich die Polizei in Seligenstadt mit einer Personenbeschreibung des Fahrers sowie einem Kennzeichenhinweis an die Bevölkerung und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 11.40 Uhr befuhr der Unfallverursacher die Kapellenstraße in nördliche Richtung und wollte offenbar nach rechts in die Jahnstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit seinem Pkw auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen mit dem roten Hyundai einer 52-Jährigen aus Seligenstadt, die sich bereits auf diesem befand. An dem Hyundai entstand Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Nachdem beide zunächst in die Jahnstraße abbogen und es dort noch zu einem kurzen Gespräch mit der Frau kam, flüchtete der Verursacher jedoch über die Kolpingstraße und verschwand. Es soll sich um einen dunklen Kleinwagen mit OF-Kennzeichen mit der Buchstabenkombination „AI“ oder „HI“ im Mittelblock gehandelt haben. Der Fahrer wird beschrieben als junger Mann, etwa Mitte 20, normale Statur, etwa 1,80m groß, braune Haare und Vollbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Hinweise werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegengenommen.

Zigarettenvorrat geklaut – Neu-Isenburg

(fg) Drei Einbrecher verschafften sich am frühen Freitagmorgen durch das Einschlagen zweier Glasschiebetüren Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Rathenaustraße und plünderten dann die im Kassenbereich gelagerten Zigarettenvorräte. Gegen 2 Uhr waren die Unbekannten zugange, schlugen und drückten gegen die beiden Haupteingangstüren, bis sich diese öffneten und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Nachdem sie sich über die Zigaretten hergemacht hatten, flohen sie mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Nach ersten Erkenntnissen trugen alle Handschuhe, dunkle Oberbekleidung und waren alle von schlanker Statur. Einer der Einbrecher war mit einer roten Hose bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Zigarettenklau mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Sachbeschädigung durch Sprayer – Zeugensuche – Neu-Isenburg

(as) Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter sprayten mehrere Tags in einer Größe von etwa zwölf auf drei Meter in den Farben pink, schwarz, weiß und grün auf eine Hauswand in der Adolf-Bauer-Straße im dortigen „Quartier IV“. Dies wurde am Donnerstag durch einen aufmerksamen Anwohner bemerkt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Bereich Main-Kinzig

Frau bei Alleinunfall unter Alkoholeinfluss schwer verletzt – Schöneck

(tl) Bei einem Alleinunfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 3008 in Höhe Oberdorfelden wurde eine 52 Jahre alte Frau schwer verletzt. Gegen 17.20 Uhr befuhr sie die Landesstraße von Bad Vilbel kommend in Richtung Kilianstädten. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Kilianstädten kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Pfosten einer Verkehrstafel und überschlug sich mehrfach. Nach etwa 100 Metern kam ihr Toyota auf dem Dach zum Liegen. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden und kam schließlich in eine Klinik. Zu allem Überfluss wurde bei der Nidderauerin auch noch Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, was sich bei einem Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,5 Promille niederschlug und die Abgabe einer Blutprobe zur Folge hatte. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihren Führerschein behielten die Beamten auch gleich ein. Für die Reinigung der Fahrbahn und Sicherung der Verkehrstafel war die Strecke bis um 20 Uhr vollgesperrt.