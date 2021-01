Hoffenheim: Nicole Billa verlängert bis 2023

Sinsheim – Torjägerin Nicole Billa hat ihren Vertrag bei der TSG Hoffenheim um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Die Angreiferin, die 2015 vom SKN St. Pölten in den Kraichgau wechselte und 2019 als Österreichs Fußballerin des Jahres ausgezeichnet wurde, bestritt bereits 121 Pflichtspiele für die TSG und erzielte 62 Tore.

Mit 14 Treffern ist Nicole Billa derzeit die erfolgreichste Angreiferin der FLYERALARM FrauenBundesliga, allein in den letzten vier Pflichtspielen vor dem Jahreswechsel traf die Österreicherin zehn Mal für die TSG. Die 24-Jährige verlängerte nun ihren Vertrag vorzeitig bis 2023 und wird damit auch in den kommenden beiden Spielzeiten für die TSG Hoffenheim auf Torejagd gehen. „Wir sind sehr glücklich, dass uns mit Nici eine absolute Leistungsträgerin und Führungsspielerin erhalten bleibt, die uns mit ihrer Qualität bereits weit nach vorne gebracht hat und das auch weiterhin tun wird“, betont Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball der TSG. „Mit ihren starken Leistungen hat sich Nici im europäischen Frauenfußball längst einen Namen gemacht. Sie ist eine erfahrene Bundesliga- und Nationalspielerin, die mit ihren erst 24 Jahren sicherlich noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist.“

Nicole Billa wechselte 2015 vom SKN St. Pölten nach Hoffenheim und gehörte bereits in ihrer ersten Bundesliga-Saison zum Stammpersonal. „Wir haben uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und haben in allen Bereichen große Schritte nach vorne gemacht“, erklärt Billa, die mittlerweile auf 121 Pflichtspiele und 62 Tore im TSG-Trikot zurückblicken kann. „Ich freue mich, auch in Zukunft ein Teil dieses Prozesses zu sein und mit diesem Verein, der mir sehr am Herzen liegt, weiter am Ziel Champions League zu arbeiten. Ich habe hier die Möglichkeit, in meiner Rolle als Führungsspielerin noch vieles dazuzulernen und an meinen Aufgaben zu wachsen.

Paulina Krumbiegel bleibt

Für Paulina Krumbiegel läuft bereits die neunte Saison bei der TSG Hoffenheim, nun verlängerte die 20-Jährige ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022. In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga kam die Außenbahnspielerin bisher 19 Mal zum Einsatz, im September 2020 debütierte das Hoffenheimer Eigengewächs in der deutschen A-Nationalmannschaft. Als Elfjährige wechselte Paulina Krumbiegel 2012 nach Hoffenheim, sieben Jahre später feierte die Kindenheimerin im TSG-Trikot ihr Debüt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

„Eine für unser Konzept beispielhafte Entwicklung“, betont Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG. Nach 19 Spielen in der Bundesliga, in denen sie insgesamt drei Treffer erzielte, verlängerte die 20-Jährige ihren Vertrag bei der TSG nun um ein weiteres Jahr bis 2022. „Ich bin hier großgeworden und hatte ideale Voraussetzungen, mich stetig weiterzuentwickeln und mich entsprechend Schritt für Schritt von den Juniorinnen über die 2. Bundesliga an die Bundesliga heranzuarbeiten“, so Paulina Krumbiegel. „Nach wie vor fühle ich mich bei der TSG sehr gut aufgehoben und freue mich auf die Chance, hier weiter an mir zu arbeiten, mich zu verbessern und in der Bundesliga zu etablieren. Wir haben große Ziele, die auch die kommende Saison betreffen, und ich möchte diesen Weg mitgehen.“

Nach Jule Brand, Martina Tufekovic und Nicole Billa ist Paulina Krumbiegel die vierte Spielerin, die ihren Vertrag über die laufende Saison hinaus verlängerte. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch im kommenden Jahr mit Paulina planen können“, erklärt Ralf Zwanziger. „Hinter ihr liegt schon ein sehr erfolgreicher Weg, zugleich bringt sie aber noch enormes Potenzial mit, weiter als Spielerin zu reifen und sich so in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft festzusetzen.“ Krumbiegel durchlief bereits alle U-Nationalmannschaften des DFB, erhielt im September 2020 erstmals eine Einladung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und feierte mit 19 Jahren ihr Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.