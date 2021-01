Linksmotivierte Graffiti an Hauswand in Fünffensterstraße

Kassel-Mitte (ots) – Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag 22.01.2021 gegen 2:30 Uhr, in der Fünffensterstraße ein Graffiti an eine Hauswand gesprüht. Anschließend flüchteten die beiden Männer, von denen einer ein Fahrrad mitführte, in Richtung Wilhelmshöher Allee. Ein Zeuge hatte die beiden dunkel gekleideten Personen bei der Tat beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte am Tatort feststellten, hatten die Täter mit roter Farbe eine Zahlenkombination an die Hauswand einer Kneipe gesprüht und damit einen Schaden von geschätzten 500 Euro angerichtet.

Da die aufgesprühte Zahlenkombination auch von politisch links-motivierten Gruppierungen verwendet wird, werden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Zeugen, die der Kripo Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Autofahrer im Rausch flüchtet rasant – Führerscheins eine Nacht zuvor beschlagnahmt

Kassel (ots) – Offenbar weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, flüchtete in der Nacht zum heutigen Freitag ein 48-jähriger Mann aus Kassel mit seinem auffälligen Sportwagen rasant und rücksichtslos vor einer Polizeistreife durch Kassel. Zudem war er ohne Führerschein unterwegs, denn diesen hatte die Polizei erst in der Nacht zuvor wegen einer Rauschfahrt des Mannes beschlagnahmt.

Der 48-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Wie die Streife des Kasseler Innenstadtreviers berichtet, erkannten sie den Sportwagen mit dem polizeilich bekannten 48-Jährigen am Steuer gegen 1:25 Uhr in der Schillerstraße. Da die Polizisten wussten, dass sein Führerschein in der Nacht zum Donnerstag wegen einer Fahrt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss mit demselben Auto beschlagnahmt worden war, folgten sie dem Wagen und versuchten ihn anzuhalten. Der Fahrer gab allerdings angesichts des Streifenwagens hinter sich plötzlich Vollgas.

Bei der anschließenden Flucht vor dem Polizeifahrzeug, das nun Blaulicht eingeschaltet hatte, setzte der Pkw seine gefährliche Fahrt fort, fuhr über eine rote Ampel und war mit bis zu 100 km/h auf regennasser Fahrbahn in Richtung Bettenhausen unterwegs. Wegen der hohen Geschwindigkeit und der Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer mussten die Polizisten am Platz der Deutschen Einheit zwar die Verfolgung abbrechen, entdeckten den abgestellten Sportwagen aber kurze Zeit später in der Yorckstraße.

Die folgende Fahndung nach dem 48-Jährigen mit mehreren Streifen führte bereits wenige Minuten später zur Festnahme des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,3 Promille. Zudem stand er erneut unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Sprinter und Anhänger bei Mülltonnenbrand beschädigt

Kassel-Waldau (ots) – In der Nacht zu Freitag 22.01.2021 kam es zu einem Mülltonnenbrand in der Straße “Am Stege” in Kassel-Waldau. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein Mercedes Sprinter und ein Anhänger, die unmittelbar neben der Tonne am Straßenrand abgestellt waren, beschädigt.

Da die Beamten des Polizeireviers Ost davon ausgehen, dass die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung oder auf den Verursacher geben können.

Der Brand wurde den Beamten des Reviers Ost und der Feuerwehr gegen 3:35 Uhr gemeldet.

Bei Eintreffen der hinzugeeilten Einsatzkräfte war die Mülltonne bereits völlig zerstört.

Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen und der Tonne beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Die sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Festnahme verdächtiger Personen. Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes oder den mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Schwarzer VW T6 Caravelle gestohlen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist in der vergangenen Nacht in ein Hotel in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und hat einen schwarzen VW T6 Caravelle gestohlen. Mit dem Fahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro flüchtete der Unbekannte anschließend unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen VW mit der auffälligen Aufschrift “Kaskadenwirtschaft” geben oder Angaben zu dem Täter machen können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in das Hotel in der Straße “Renthof” in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht ereignet. Wie sich der Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatte, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Anschließend begab sich der Unbekannte zur Rezeption und in das Hotelbüro, wo er eine Schublade aufhebelte und Schränke durchsuchte.

Neben Bargeld und einem Laptop erbeutete der Einbrecher den Schlüssel für den schwarzen VW, der vor dem Hotel abgestellt war.

Von dem Täter und dem T6 mit dem Kennzeichen KS-K 1842, der mit der Firmenaufschrift an beiden Fahrzeugseiten beklebt ist, fehlt bislang jede Spur. Anhand der Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera handelte es sich bei dem Täter um einen Mann mit normaler Statur, der eine schwarze Daunenjacke mit reflektierenden Applikationen an der Kapuze, eine dunkle Hose,

schwarz-weiße Sportschuhe und einen Rucksack auf dem Rücken trug.

Zeugen, die Hinweise auf den gestohlenen VW T6 Caravelle oder den bislang unbekannten Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

