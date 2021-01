Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(dr) – Zwei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag 21.01.2021 versucht, in Zeilsheim einen 15-Jährigen auszurauben. Gegen etwa 16:10 Uhr hielt sich der 15 Jahre an einer Bushaltestelle in Höhe der Annabergstraße 46 auf, als zwei südländisch aussehende Jugendliche auf ihn zukamen und es auf seine Wertsachen abgesehen hatten. Gewaltsam versuchten die beiden Täter, an seine Umhängetasche, seine Kleidung und sein Bargeld zu gelangen und zerrten an dem 15-Jährigen. Dabei beschädigten sie seine Jacke.

Als sich der Geschädigte wehrte und eine Zeugin dazwischen ging, flüchteten die zwei Angreifer

ohne Beute in Richtung Sindlingen. Die Fahndung nach den Flüchtigen lief erfolglos.

Die beiden jugendlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 16 Jahre alte, circa 170 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Beide trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-53111 in Verbindung zu setzen.

