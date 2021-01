Ludwigshafen: BASF beginnt mit Umsetzung der Neuausrichtung ihrer Einheit Global Business Services

Ludwigshafen – BASF geht mit der im September 2020 angekündigten Neuausrichtung ihrer Serviceeinheit in die Umsetzungsphase: Ein Großteil der Dienstleistungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Global Business Services für BASF- Geschäftseinheiten erbringen, wird in sogenannten Hubs gebündelt. Diese werden in den bestehenden Dienstleistungszentren der BASF in Berlin/Deutschland, Kuala Lumpur/Malaysia und Montevideo/Uruguay angesiedelt sein.

Nach Abschluss der Bündelung von Aufgaben sollen weitere Effizienzen erzielt werden, indem Prozesse noch stärker harmonisiert und standardisiert werden. Dazu wird die Einheit Global Business Services auch eine umfassende Digitalisierungsstrategie umsetzen.

Durch diese Maßnahmen sollen ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von über 200 Millionen Euro erreicht werden. Bis Ende 2022 werden dadurch wie angekündigt weltweit bis zu 2.000 Stellen in der Einheit Global Business Services wegfallen, davon ca. 600 am Standort Ludwigshafen. Die Einheit wurde zum 1. Januar 2020 im Rahmen der Umsetzung der Unternehmensstrategie etabliert. Weltweit traten zu diesem Zeitpunkt rund 8.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Global Business Services über.