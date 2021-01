Kreis Südliche Weinstraße: Mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler stehen zur Verfügung

Landau – „Alle Kinder sollen ein digitales Endgerät haben, damit sie am Fernunterricht teilnehmen können“, das betonen Landrat Dietmar Seefeldt und der für Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann. Deshalb sind die Vorbereitungen im Landkreis Südliche Weinstraße bereits vor einigen Wochen angelaufen, damit ab sofort insgesamt 651 iPads aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogramms des Bundes zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung stehen können. Weitere 149 iPads werden noch erwartet.

„Wir freuen uns, dass die ersten Leihverträge bereits unterzeichnet sind und damit erste Geräte an Schülerinnen und Schüler, die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße besuchen, ausgegeben werden konnten“, so Seefeldt und Teichmann.

Voraussetzung zur Ausleihe für die aus dem Sofortausstattungsprogramms des Bundes angeschafften mobilen Endgeräte ist, dass aus Sicht der Schule ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte besteht. Welche Schülerinnen und Schüler ein Gerät erhalten, entscheidet die jeweilige Schule nach individueller pädagogischer Einschätzung des Einzelfalles. Bei den Geräten handelt es sich um iPads, die für den schulischen Gebrauch bestimmt und entsprechend konfiguriert sind.

Mit dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes soll einem möglichst hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern während der Corona-Pandemie Fernunterricht mit mobilen Endgeräten zu Hause ermöglicht werden. Wichtig sei nun, dass die Tablets nun pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden, so Landrat Seefeldt und Kreisbeigeordneter Teichmann abschließend.