Neustadt an der Weinstraße – Die Volkshochschule der Stadt Neustadt an der Weinstraße ist ebenfalls vom Lockdown betroffen. Die Präsenzkurse starten nicht, wie geplant, am 28.01.2021, sondern werden verschoben. Allerdings findet ein Teil des Angebots online statt.

Unter der Telefonnummer 06321 855 1564 oder auf der Website https://vhs.neustadt.eu erhalten Sie Einzelheiten.