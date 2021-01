Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 20.01.2021 gegen 17 Uhr, wurde ein lautstarker Streit in einem Mehrparteienhaus in der Georg-Büchner-Straße gemeldet. Vor Ort konnte eine 72-Jährige angetroffen werden, die angab, es sei zu einem Streit zwischen ihr und ihrem 38-jährigen Bekannten gekommen. Dieser sei bereits weggegangen.

Der 38-Jährige konnte kurz darauf in einem Park in der Nähe des Hauses festgestellt werden und sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt der Mann sich aggressiv und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Nachdem ihm schließlich Handschellen angelegt werden konnten, begann er zu spucken, sodass ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen werden musste. Danach wurde er zur Dienststelle verbracht.

Weil die Beamten davon ausgehen mussten, dass der 38-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde dort eine Blutprobe entnommen. Auch hiergegen wehrte er sich körperlich und verbal.

Er verblieb bis zum nächsten Morgen im Gewahrsam.

Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots) – Der Diebstahl aus einem VW Golf in der Weißenburger Straße konnte Mittwoch 20.01.2021 geklärt werden. Bei einer Kontrolle des KVD konnte sich ein 15-Jähriger aus Ludwigshafen, der einen Autoschlüssel bei sich hatte, nicht ausweisen, sodass die Polizei hinzugerufen wurde.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der Jugendliche aggressiv und machte keine klaren Aussagen zur Herkunft des Schlüssels. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme ergaben sich immer weitere Hinweise auf einen Diebstahl.

Der 15-Jährige wurde daraufhin zusammen mit seiner Mutter zur weiterer Abklärung zur Dienststelle verbracht. Dort gestand er schließlich, dass er den Schlüssel sowie Dokumente vor zwei Tagen aus dem Auto gestohlen hatte.

Zwei Einbrüche in Keller

Ludwigshafen

(ots) – Zwischen dem Dienstag 19.01.2021, 11 Uhr und dem Mittwoch 20.01.2021, 07:30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in der Sternstraße. Aus dem Keller entwendeten sie diverse Arbeitsgeräte, u.a. ein Laubgebläse. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

(ots) – Auch in der Schützenstraße war es zu einem Einbruch gekommen, das meldete am Mittwoch 20.01.2021 gegen 06:45 Uhr, ein 45-Jähriger. Er war zu seiner Kellerparzelle gegangen und hatte feststellen müssen, dass hieraus mehrere Taschen inklusive Inhalt sowie ein Fernsehgerät gestohlen wurden. Zuletzt war er am 24.12.2020 im Keller. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.