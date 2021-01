Erneute Betrugsversuche am Telefon

Schifferstadt (ots) – Am dritten Tag infolge ereigneten sich auch am Mittwoch 20.01.2021 Betrugsversuche mittels Telefon. Zwei Fälle sind bei der Polizeiinspektion Schifferstadt bekannt geworden. In beiden gaben die Anrufer vor, Enkel der vermeintlichen Opfer zu sein und dringend Geld zu benötigen. Die Betrugsversuche wurden jedoch durchschaut und die Gespräche sofort beendet. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht in der Werkstraße gesucht

Römerberg (ots) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch 20.01.2021 zwischen 08-16 Uhr die Fahrerseite eines in der Werkstraße am Fahrbahnrand parkenden VW Golfs. Hierdurch entstand bei diesem ein Streifschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf den derzeit unbekannten Schadensverursacher geben können. Solche werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.