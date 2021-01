Einbruch in Gartenlaube

Gossersweiler-Stein (ots) – In der Zeit von 16.01.und 20.01.2021, brachen Unbekannte in Gossersweiler-Stein, zwischen Südring und Im Frontal, in eine Gartenlaube ein. Die Täter wurden beim Abtransport von zwei Elektrogeräten offensichtlich gestört, sodass sie ohne die Beute flüchteten. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die in dem Bereich zwischen 16.01. und 20.01.2021 Personen festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Birkenhördt-Rheinstetten (ots) – Ein blauer Pkw Audi 80 mit KA-Kennzeichen führte zu einem Pkw-Diebstahl in Birkenhördt. Bereits seit vermutlich 14.01.2021 stand der Audi mit eingeschlagenem Dreiecksfenster auf dem Parkplatz an der B 427 kurz vor dem Ortseingang Birkenhördt. Der Pkw wurde nach den bisherigen Ermittlungen zuvor in Rheinstetten entwendet.

Im Rahmen der weiteren Recherchen wurde nun ein roter Porsche in Rheinstetten, in der Nähe der Örtlichkeit aufgefunden wurde, an welcher der Audi 80 zuvor entwendet wurde. An dem Porsche 944 war ebenfalls eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Reifen platt. Der Pkw wurde in Birkenhördt in der Rustelstraße entwendet. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen die in der Rustelstraße oder dem Parkplatz an der B 427 Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den beiden Fahrzeugen stehen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.