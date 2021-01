Darmstadt

Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen – 50-jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots) – Nach der Beschlagnahme von knapp 1 Kg Marihuana in einer Flüchtlingsunterkunft in der Otto-Röhm-Straße am 08.01.2021 konnten Fahnder am Mittwoch 20.01.2021 den mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Der 50-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gleichzeitig wurden bei 2 Durchsuchungsmaßnahmen in dem Anwesen zwei 31 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen und bei ihnen Kleinstmengen Rauschgift sowie diverse Konsumgüter sichergestellt.

An dem Freitag 08.01.2021 hatten Drogenfahnder im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens rund 970 Gramm Marihuana und eine Feinwaage im Zimmer des 50-Jährigen beschlagnahmt. Gegen den Tatverdächtigen, der bei dem Einsatz nicht angetroffen werden konnte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt.

Bei einem Polizeieinsatz am Mittwochmorgen trafen Fahnder den Gesuchten in seinem Anwesen an und nahmen ihn fest. Nach einer richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Darmstadt wurde der Festgenommene in eine Haftanstalt gebracht.

Neben der Festnahme des 50-Jährigen durchsuchten Ermittler des Kommissariats 34 mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte sowie zwei Diensthunden zwei Wohneinheiten in dem Anwesen in der Otto-Röhm-Straße. Bei einem 31-Jährigen und einem 23 Jahre alten Mann bestand aufgrund von polizeilichen Erkenntnissen der Verdacht, dass sie ebenfalls mit Drogen handeln würden.

In der Wohneinheit des 31 stießen die Polizisten auf geringe Mengen Cannabis, rund 3.300 Euro Bargeld sowie hochwertige Konsumgüter wie Hifi-Lautsprecher oder E-Scooter. Der Gesamtwert dürfte nach ersten Schätzungen bei mindestens 4.000 Euro liegen. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Ebenfalls Kleinstmengen Cannabis stellten die Polizeibeamten in der Wohnung des 23-Jährigen sicher. Auch er muss sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Portemonnaie und Black Box bei Personenkontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Mittwochnachmittag 20.01.2021 ein Portemonnaie und eine Black Box bei einer Personenkontrolle in der Darmstädter Innenstadt sichergestellt. Gegen 14.30 Uhr stoppten die Beamten zwei 50 und 47 Jahre alte, polizeibekannte Männer in der Adelungstraße.

Bei der anschließenden Überprüfung stießen sie bei dem 50-Jährigen auf ein Portemonnaie, in dem sich die Dokumente einer anderen Person befand. Auf Nachfrage gab der Mann an, die Brieftasche am Luisenplatz gefunden zu haben. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung. Die Ermittlungen zur Herkunft des Portemonnaies dauern an.

Auch sein 47-jähriger Begleiter wurde überprüft. Hierbei stießen die Polizisten bei ihm auf eine Black Box, mit der unter anderem die Geschwindigkeit von E-Bikes und Pedelecs manipuliert werden kann. Da der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, stellten die Fahnder die Black Box vorsorglich sicher.

Polizei nimmt 17-Jährigen fest & stellt Fahrrad sicher

Darmstadt (ots) – Beamte des 1. Polizeireviers haben am frühen Donnerstagmorgen 21.01.2021 einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen und ein gestohlenes Rad sichergestellt. Gegen 3.20 Uhr fiel der Streife zwei augenscheinlich junge heranwachsende Personen im Bereich der Frankfurter Straße auf. Das Duo fuhr zusammen auf einem Fahrrad und ergriff bei Erkennen der Polizei in Richtung Herrngarten die Flucht. Im dortigen Eingangsbereich ließen sie das Rad zurück und flüchteten zu Fuß in den Darmstädter Park.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Polizeikräfte den 17-jährigen Jugendlichen auf einem Gehweg in der Frankfurter Straße antreffen und festnehmen. Das Rad wurde sichergestellt, die Ermittlungen zur Herkunft dauern derzeit noch an. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

38-Jähriger nach Diebstahl aus Auto Dank Hinweis von Zeugen festgenommen

Darmstadt (ots) – Beamte des 2.Polizeireviers haben einen 38-jährigen Mann am späten Mittwochabend 20.01.2021 in der Hoffmannstraße festgenommen. Der 38-Jährige steht derzeit im Verdacht, sich kurz zuvor auf der Suche nach Wertgegenständen an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht zu haben.

Zeugen hatten die Polizei kurz vor 23 Uhr alarmiert, als sie den Mann dabei beobachten konnten, wie er an mehreren Fahrzeugtüren rüttelte und aus einem Renault Clio eine Sonnenbrille entwendete. Die alarmierten Streifenbeamten nahmen den beschriebenen Verdächtigen noch in Tatortnähe fest. Bei seiner Durchsuchung stellten sie zudem die entwendete Sonnenbrille sicher.

Weil der Mann bereits wenige Tage vorher zudem auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde und er auch derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er mit zur Wache genommen. Dort musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

Zeugen nach Einbruch in Büroräume gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Büro am Mittwochmorgen 20.01.2021 suchen die Ermittler der Polizei in Darmstadt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 6 Uhr schlugen die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe zu den Räumlichkeiten im Donnersbergring ein, um in das Innere zu gelangen. Zuvor waren sie wohl auf eine dortige Mülltonne geklettert.

Im Anwesen durchsuchten sie alle Räume und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld aus einer Geldkassette. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City melden.

20 Geschwindigkeitsverstöße, 15 Punkte und ein Fahrverbot

Darmstadt (ots) – Streifen der Polizeistation Pfungstadt haben am Mittwoch 20.01.2021 Geschwindigkeitskontrollen rund um Darmstadt durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße geahndet. Zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr errichteten die Beamten auf der Bundesstraße 3 zwischen Eberstadt und Pfungstadt, auf Heidelberger Landstraße und auf der Bundesstraße 426 zwischen den Abzweigen Malchen und Burg Frankenstein drei Kontrollstellen.

Dabei wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die in 6 Fällen ein Verwarngeld nach sich zogen. Die anderen 14 Fahrzeugführer waren so schnell unterwegs, dass sie neben einem Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen müssen.

Der traurige “Spitzenreiter” hatte auf der Bundesstraße 426 bei der Messung durch die Polizisten 116 km/h auf dem Tacho. Nach Abzug der Toleranz blieb bei einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 42 km/h übrig, was ein mehrwöchiges Fahrverbot nach sich ziehen dürfte.

Fußgängerin von PKW erfasst – Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – Eine 45-jährige Frau aus Mühltal befuhr am Mittwoch 20.01.2021 gg. 15.15 Uhr mit ihrem Pkw die Dieburger Str. in Darmstadt stadtauswärts, als in Höhe des Alicen-Hopitals eine 15-jährige Fußgängerin aus Messel die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei wurde die Fußgängerin von der Pkw-Front erfasst. Zwecks Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Dieburger Str. kurzzeitig voll gesperrt werden. Dabei kam es auch zu Beeinträchtigung des ÖPNV.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt, am PKW entstand Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots) – Nachdem sich am Mittwochvormittag 20.01.2021 in der Mühlstraße eine Unfallflucht ereignete und sich die Verursacherin entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Auf einem dortigen Parkplatz stellte die geschädigte Wagenlenkerin gegen 11.40 Uhr ihren schwarzen Renault ab. Links neben ihr stand ein weißer Kombi. Die Fahrerin des weißen Kombis fuhr im Anschluss aus der Parklücke heraus. Hierbei stieß sie offenbar gegen den parkenden Renault. Daraufhin entfernte sich die Unbekannte von der Unfallörtlichkeit. Hierbei wurde der Heckbereich des Renaults beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Auch der weiße Kombi könnte Schäden im Bereich der Stoßstange auf der Beifahrerseite aufweisen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen oder Hinweise zum Aufenthaltsort der flüchtigen Wagenlenkerin geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Schnelle Aufklärung – Polizei ermittelt verantwortlichen Unfallfahrer

Groß-Rohrheim (ots) – Schnell konnten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend 20.01.2021 eine Unfallflucht mit einem Gesamtschaden von 7.000 Euro in der Kornstraße klären. Der Unfallverursacher hatte sein beschädigen Wohnmobil nur einige Hundert Meter entfernt von der Unfallstelle abgestellt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zunächst zurückgelassene Fahrzeugteile des geflüchteten Unfallwagens sicher.

Bei der ersten Rekonstruktion konnte nachvollzogen werden, dass das gesuchte Fahrzeug nach 22 Uhr, auf der Fahrt in Richtung Rheinstraße, seitlich mit dem geparkten weißen Mercedes Kleinbus kollidiert war. Dabei wurde eine Fahrzeugseite, die Kofferraumklappe, das Rücklicht sowie ein Reifen beschädigt. Bei der Absuche der umliegenden Straßen, stießen die Ordnungshüter schließlich auf das gesuchte Wohnmobil mit passenden frischen Unfallspuren.

Der aufgesuchte Wohnmobilbesitzer räumte auch gleich seine Unfallbeteiligung ein. Sein Führerschein wurde für die weiteren Ermittlungen zunächst einbehalten.

Seniorin auf Zack – Falscher Bankmitarbeiter blitzt ab

Neckarsteinach (ots) – Eine 62-jährige Frau hat sich am Mittwochvormittag 20.01.2021 nicht von einem Betrüger, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, ins Bockshorn jagen lassen. Die Seniorin war auf Zack und hatte schnell den Schwindel durchschaut, so dass sich der Betrüger ohne Beute trollte.

Offensichtlich wurde die Frau am Vormittag dabei beobachtet, wie sie in ihrer Hausbank an der Hauptstraße Geld abgehoben hatte. Kurze Zeit später ist der falsche Mitarbeiter bei der Frau aufgetaucht und gab vor, dass es sich bei dem abgehobenen Geld um Falschgeld handeln würde.

Täterbeschreibung:

Der gesuchte Betrüger ist etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Der Mann hat einen dunklen Bart und trug zur Tatzeit eine grüne Kapuzenjacke und eine Jeanshose. Laut der Seniorin hat der Mann ein südländisches Erscheinungsbild.

Möglicherweise ist die Person Zeugen, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, im Bereich der Hauptstraße aufgefallen.Hinweise zu dem Fall nehmen Beamte des Postens Hirschhorn entgegen. Telefon: 06272 / 9305-0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei immer wachsam zu bleiben und nicht alles zu glauben. Kommt Ihnen eine Situation merkwürdig vor? Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und verschaffen Sie sich Zeit zum Nachdenken. Nehmen Sie dafür auch Nachbarn, Vertrauenspersonen oder ihre Polizei zur Hilfe. Schnell kann so geklärt werden, ob Sie einem Betrüger aufsitzen.

Odenwaldkreis

Hochsitze im Wald beschädigt – Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Breuberg (ots) – Der zuständige Jagdpächter für den Bereich Wald-Amorbach/Hainstadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sein Hochsitz in der Gemarkung Eselsberg so beschädigt wurde, dass er für die Nutzung erst einmal nicht zu gebrauchen ist. Spaziergänger haben den Jagdpächter bereits am Sonntagmorgen 17.01.2021 auf die Beschädigung hingewiesen.

Zur gleichen Zeit ist ein anderer Hochsitz im Nachbarrevier umgestoßen worden.

Der Gesamtschaden an den Hochsitzen wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Höchst (DEG) sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Telefon: 06163 / 941-0.

Südhessen

