Karlsruhe – Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Karlsruhe-Oberreut (ots) – Bei einem Wohnungsbrand in der

Rudolf-Breitscheid-Straße ist am Donnerstagnachmittag ein 76 Jahre alter Mann

verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar. Es entstand allein in der

betroffenen Wohnung ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Zeugen hatten gegen 13.05 Uhr an einem Balkon des zweiten Obergeschosses Rauch

wahrgenommen und die Rettungskräfte verständigt. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe

rückte umgehend aus und eilte zu dem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Oberreut.

Gegen 13.45 Uhr war das Feuer dann bereits weitestgehend gelöscht.

Der in der Brandwohnung anwesende 76-jährige konnte sich in Sicherheit bringen,

erlitt aber leichtere Brandverletzungen sowie möglicherweise eine leichte

Rauchvergiftung und kam per Rettungsteam zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus. Darüber hinaus wurden zwei weitere Hausbewohner von der Feuerwehr

in Sicherheit gebracht und den Rettungsdiensten vorgestellt.

Einige Brandmelder hatten in anderen Wohnungen Alarm ausgelöst, weshalb die

Wehrleute bei nicht anwesenden Wohnungsinhabern zur Abklärung und aller

Sicherheit in die Räume eindringen musste.

Die von dem Feuer unmittelbar betroffene Wohnung ist wohl völlig ausgebrannt.

Umliegende Wohnungen bleiben offenbar zunächst für einen Tag unbewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache führt nun die Kriminalpolizei

Karlsruhe.

Karlsruhe – 37-Jähriger mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Karlsruhe (ots) – Aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkung kontrollierten

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:55

Uhr an einer Tankstelle in der Kaiserallee in Karlsruhe einen 37-Jährigen, der

mit einem gestohlenen Mountainbike unterwegs war.

Da er sich lediglich zwei Dosen Bier kaufte, hatte er keinen triftigen Grund die

Ausgangsbeschränkung zu umgehen. Eine Überprüfung des Fahrrades ergab, dass es

als gestohlen gemeldet worden war. Darüber hinaus übergab der 37-Jährige den

Beamten bei der Durchsuchung eine Dose mit etwa zwei Gramm Amphetamin. Im

Rucksack konnten die Beamten auch einen Bolzenschneider auffinden. Bei der

Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann mehrfach wegen

Eigentumsdelikten im Zusammenhang mit Fahrrädern polizeilich in Erscheinung

getreten ist. Die Beamten stellten das Fahrrad, das Amphetamin und den

Bolzenschneider sicher.

Rheinstetten-Forchheim – Nach Diebstahl von zwei Autos sucht Ettlinger Polizeirevier Zeugen

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Nach Auffinden eines im pfälzischen Birkenhördt

gestohlenen alten Porsche am vergangenen Freitag (15. Januar) in der Rosenstraße

von Forchheim dürfte ein weiterer Diebstahl eines gleichfalls älteren Audi 80

auf das Konto desselben Täters gehen. Hierzu sucht der Bezirksdienst des

Polizeireviers Ettlingen Zeugen, die gebeten werden, sich dort unter 07243 32000

zu melden.

Ein Zeuge hatte zunächst der Polizei gemeldet, dass in besagter Rosenstraße, in

der Nähe eines Altkleidercontainers, ein Pkw mit eingeschlagener Scheibe und

einem platten Reifen stehe. Vor Ort stellten die Beamten an dem mit

SÜW-Kennzeichen versehenen Porsche fest, dass an dem alten Sportwagen ein

Dreiecksfenster eingeschlagen war. Zudem war das Fahrzeug augenscheinlich

kurzgeschlossen worden. Wie sich herausstellte, war der Halter aus Birkenhördt

in der Pfalz überhaupt erst am Mittwoch, dem 20. Januar, aufgrund der

polizeilichen Ermittlungen auf den Diebstahl seines Sportwagens aufmerksam

geworden.

Zum Erstaunen der Polizeibeamten erstattete dann am folgenden Samstag, dem 16.

Januar, ein 77-jähriger Fahrzeughalter Anzeige wegen Diebstahls, da er aus einer

unverschlossenen Garage in der Kastenwörthstraße seinen dort geparkten älteren

Audi 80 mit blauer Lackierung vermisse. Genau dieses Fahrzeug wurde schließlich

am Montag auf einem Parkplatz bei Birkenhördt in Rheinland-Pfalz festgestellt.

Auch an diesem Pkw war ein Dreiecksfenster eingeschlagen.

Die Ettlinger Polizei geht von einem Tatzusammenhang beider Autodiebstähle aus

und sucht nun Zeugen, die vor diesem Hintergrund eine verdächtige Person

wahrgenommen haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können.

Karlsruhe – Räuberischer Diebstahl an Tankstelle

Karlsruhe (ots) – Zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle kam es am

frühen Donnerstagmorgen in der Karlsruher Weststadt. Dabei wurde ein Mitarbeiter

leicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter betrat gegen 5:45 Uhr ohne Mund-Nasen-Schutz den

Verkaufsraum der Tankstelle in der Kaiserallee. Durch das Personal wurde er

mehrfach aufgefordert einen solchen anzuziehen. Kurzerhand nahm er sich eine

Maske aus dem Regal sowie eine Flasche Wasser aus der Getränkekühlung. Als er

den Verkaufsraum verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, stellte sich der

Tankstellenmitarbeiter dem 24-Jährigen in den Weg und es kam zu einer Rangelei.

Durch die alarmierten Beamten des Polizeirevier Karlsruhe-West konnte der

24-Jährige vorläufig festgenommen werden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige

wegen räuberischen Diebstahl rechnen.

Karlsruhe – Aggressiver Mann schlägt auf Verkäufer ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr der Mitarbeiter

eines Einkaufsmarktes in der Karlsruher Waldstadt, als ein bis jetzt unbekannter

aggressiver Mann scheinbar grundlos auf ihn einschlug.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte zuvor eine Kleinigkeit

eingekauft und den Markt bereits verlassen. Plötzlich sei der zuvor schon

unfreundlich gestimmte Mann zurückgekehrt ging den 27-jährigen Angestellten

anscheinend sofort aggressiv an. Unvermittelt habe er diesen mit der Faust

mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Angegriffene ging den Schilderungen zufolge

daraufhin zu Boden, wo der Unbekannte wohl weiter auf ihn eintrat.

Erst durch das beruhigende Einschreiten von weiteren Kunden und Mitarbeitern war

der Unbekannte von Weiterem abzubringen, worauf er unvermittelt den

Einkaufsmarkt verließ. Er flüchtete nach Angaben der Zeugen mit einem Fahrrad in

Richtung Theodor-Heuss-Allee.

Der Geschädigte wurde bei dem Angriff erheblich verletzt und musste sich in

ärztliche Behandlung begeben.

Der Täter wird auf 20 und 30 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben, offenbar

Südländer, jedoch mit hellem Teint, dunklem Haar, mittellangem Bart und sprach

deutsch mit einem leichten Akzent. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke,

schwarzer Hose und schwarzer Mütze bekleidet. Zudem trug der Mann helle

Sportschuhe und einen dunklen Mund-Nasen-Schutz.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Waldstadt unter der

Telefonnummer 0721/967180 entgegen.

Philippsburg – Alkoholisierter 35-jähriger Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein deutlich alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis war

am späten Mittwochabend gegen 22:40 Uhr in Philippsburg unterwegs. Darüber

hinaus nutzte er unbefugt den Pkw seiner Lebensgefährtin.

Auf der Söternstraße fiel der 35-jährige Pkw-Fahrer Beamten des Polizeireviers

Philippsburg auf, nachdem er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geriet, zwischen

einer langsamen und schnellen Fahrweise abrupt wechselte und auch beim Einparken

Schwierigkeiten zeigte.

Deshalb wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die

Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille fest. Daher wurde er

für eine Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Hier ergab sich darüber

hinaus, dass er ohne Fahrerlaubnis und mit dem Pkw seiner Lebensgefährtin, ohne

deren Kenntnis oder Einverständnis, unterwegs war.

Stutensee – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bargeld, Schmuck und Uhren erbeuteten bislang Unbekannte am

Mittwochabend zwischen 17:20 Uhr und 19:45 Uhr aus einem Einfamilienhaus am

Heidelberger Ring in Stutensee-Friedrichstal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher über ein Gartentor

zur Terrasse des Anwesens. Hier brachen sie die Terrassentür gewaltsam auf und

verschafften sich so Zutritt zum Wohnbereich. Sie durchsuchten die Schränke

mehrerer Zimmer und verließen das Anwesen mit der Beute.

Infolge der Gewalteinwirkung auf die Terrassentür zersplitterte deren äußere

Scheibe. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Graben-Neudorf – Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter

Karlsruhe (ots) – Mindestens vier Anrufe von falschen Polizeibeamten sind am

Mittwochnachmittag beim Polizeirevier Philippsburg angezeigt worden.

In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17.45 Uhr meldete sich ein bislang

unbekannter Mann telefonisch bei den größtenteils älteren Personen und gab sich

als Polizist aus. Er täuschte in gutem Deutsch vor, das in der Nachbarschaft

eingebrochen worden sei und erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach Bargeld

und Wertgegenständen, die sich in der Wohnung der Angerufenen befinden. Zwei der

Senioren machte den Gaunern gegenüber am Telefon bereitwillig Angaben, weshalb

die Polizei nochmals eindringlich auf folgende Punkte hinweisen möchte.

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

In diesen vier Fällen kam es glücklicherweise zu keinem finanziellen Schaden.