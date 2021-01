Mannheim-Neckarau: Versuchter Raub auf Lebensmittelmarkt – Ladenbesitzer schlägt Räuber in die Flucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau: (ots) – Am Mittwochmittag wollte eine unbekannte männliche

Person einen kleinen Lebensmittelmarkt in der Straße Im Sennteich ausrauben. Der

junge Mann betrat gegen 12:40 Uhr das Ladengeschäft und forderte den

Geschäftsinhaber unter Vorhalt eines Küchenmessers zur Herausgabe des Bargeldes

auf. Als der Lebensmittelhändler daraufhin sein Telefon bediente und dem

Unbekannten erklärte, soeben die Polizei verständigt zu haben, ergriff dieser

die Flucht, verließ das ohne Beute das Geschäft und rannte in Richtung

Steubenstraße davon. Die sofort veranlasste Fahndung nach dem unbekannten Räuber

blieb leider ohne Erfolg. Der unbekannte junge Mann mit dem schmalen Gesicht

soll ca. 180-185 cm groß und schlank und mit einem schwarz-weißen Pullover sowie

einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Aufgefallen sei dem Inhaber und einer

im Geschäft anwesenden Zeugin das unsichere Auftreten des jungen Mannes. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche

Hinweise zur Identität des Räubers nimmt der Kriminaldauerdienst, Telefonnummer

0621/174-4444, entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Feuerwehreinsatz wegen brennender Matratze – Sachbeschädigung durch Brandlegung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Am Mittwochabend verständigte ein Zeuge den

Notruf, nachdem er gegen 19 Uhr eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen auf dem

Spielplatz in der Itzsteinstraße in der Nähe der Straßenbahnendhaltestelle dabei

beobachtet hatte, wie sie zuerst mit Holzstöcken ein Lagerfeuer entzündet und

anschließend eine herumliegende Matratze vorsätzlich in Brand gesetzt hatten.

Die Feuerwehr der Hauptfeuerwache Mannheim rückte mit einem Löschfahrzeug an,

brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte ein erneutes Auflodern

der Flammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die vier männlichen

Jugendlichen waren zu Fuß in Richtung Helmholtzstraße/ Marchivum geflüchtet.

Drei von ihnen waren mit einer schwarzen Jacke, einer mit einer grauen Weste

bekleidet und eine Person trug außerdem eine weiße Baseball-Kappe. Eine

unmittelbar veranlasste polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten blieb leider

ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 3301-0, in Verbindung setzen.

Mannheim-Lindenhof: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, den 16.01., und Dienstag, den

19.01., beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim

Vorbeifahren einen VW Polo, der in der Gontardstraße abgestellt war, und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem grauen Polo entstanden im

Bereich der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel Eindellungen und

Lackabtragungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen

Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Ohne Fahrerlaubnis und gültige Versicherung mit Auto unterwegs – Alkoholisierte Frau verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag verursachte eine 40-Jährige einen

Verkehrsunfall, als sie mit ihrem VW Golf von der Untermühlstraße in die

Riedfeldstraße einbiegen wollte. Dabei übersah sie den Golf einer 22-Jährigen,

der vor ihr an der roten Ampel stand und fuhr ihr auf. An beiden Autos entstand

ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2.000 Euro. Bei der Unfallverursacherin

konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Im Rahmen der

Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass die 40-Jährige weder im Besitz

der erforderlichen Fahrerlaubnis noch einer gültigen Kfz-Versicherung ist.

Anschließend wurde sie auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo

ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die 40-Jährige gelangt nun wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Mannheim-Hochstätt: Auto gestohlen – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-Hochstätt (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Hochstätt einen geparkten Mercedes. Der

Fahrzeugbesitzer stellte den Mercedes B-Klasse am Dienstag gegen 20 Uhr im

Karolinger Weg verschlossen ab. Als er am nächsten Mittag gegen 13 Uhr zum

Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Im Fahrzeug befand sich

neben einem Laptop auch ein Tablet-PC.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der

Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Ein 24-jähriger Mann

war gegen 20.20 Uhr mit seinem Ford Mustang auf der B 44 in Richtung Mannheim

unterwegs. Am Ende der Kurt-Schumacher-Brücke fuhr er aus bislang unbekannter

Ursache einem voranfahrenden 54-jährigen Volvo-Fahrer hinten auf. Dabei erlitten

beide Beteiligten schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in nahegelegene

Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden. Über Art und

Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro

geschätzt.

Zeugenaussagen zufolge habe er 24-Jährige zuvor ein Fahrzeug mit nicht

angepasster Geschwindigkeit überholt und sei anschließend dem Volvo aufgefahren.

Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei dem Fahrer des Mustang

nicht.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma

gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die

Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 22.15 Uhr gesperrt

werden.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Betrunken nach 20 Uhr Ausflug mit Auto gemacht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr fiel einer Streife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Untermühlaustraße ein BMW besetzt mit

zwei Männern auf, der auf ein dortiges Tankstellengelände fuhr und parkte.

Aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkung unterzogen die Beamten die beiden

Männer einer Kontrolle. Hierbei konnten die Polizisten bei dem 42-jährigen

Fahrer deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol feststellen. Ein

Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,02 Promille.

Nachdem dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde, konnte dieser wieder gehen.

Beide Männer konnten keinen triftigen Grund für ihren Ausflug nachweisen,

weshalb diese ebenfalls mit einer Anzeige wegen dem Verstoß gegen die

Ausgangsbeschränkung rechnen müssen.

Am Donnerstag kam es gegen 08:45 Uhr auf der B36 zu einem

Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Autos in Brand

gerieten. Der vermeintliche Unfallverursacher soll sich ohne Anzuhalten von der

Unfallörtlichkeit entfernt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Nach dem Unfall auf der B36 bei Mannheim-Rheinau sind die

Bergungs- und Aufräumarbeiten mittlerweile abgeschlossen und die Fahrbahn wurde

wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein

bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht haben und soll im

Anschluss geflüchtet sein. In der weiteren Folge kollidierten drei

hinterherfahrende Autos miteinander. Zwei der Fahrzeuge gerieten in Brand und

mussten durch die Feuerwehr Mannheim gelöscht werden. Drei Unfallbeteiligte

wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser

gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.