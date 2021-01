Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und 20.000 Euro Schaden – Unfallhergang noch unklar

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr kam es

auf der L 560 bei Neulußheim zu einem Verkehrsunfall, dessen genauer Hergang

noch unklar ist. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 77-Jähriger mit

seinem Opel die Linksabbiegerspur auf der L 560 in Richtung Friedhof, als sein

Auto auf Höhe der Beifahrertür von einem Volvo erfasst wurde. Der Volvo wurde

nach dem Aufprall abgewiesen und kam an einem Ampelmast zum Stehen. Der

54-jährige Fahrer des Volvos wurde dadurch leicht verletzt. An den Autos

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 77-jährige Opel-Fahrer

blieb unverletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

Bammental-Reilsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter brechen Bauwagen auf und erbeuten Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro

Bammental (ots) – Im Zeitraum von Montag, den 18.01.2021 gegen 16:45 Uhr, bis

Mittwoch, den 20.01.2021 gegen 07:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte

Täter Zutritt zu einem Bauwagen einer Straßenbaufirma in der Schwimmbadstraße

und entwendeten Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch einen

Materialcontainer konnten die Täter öffnen, aus welchem diese mehrere schwere

Baumaschinen entwendeten. Aufgrund der Größe und der Menge der Geräte muss das

Diebesgut mit einem größeren Auto, einem Anhänger oder einem LKW abtransportiert

worden sein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim

zu melden.