Verkehrsunfallflucht zwischen Roxheim und St. Katharinen

Roxheim (ots)

Am 18.01.21, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 51, zwischen Roxheim und St.Katharinen, zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Autos. Hierbei wurden die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher, die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen Opel Corsa, setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung St. Katharinen fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Verkehrsunfall

Orbis (ots)

Am 20.01.21, gegen 0927 h ereignete sich in der Binger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 57 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Binger Straße in Richtung Alzey. In einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.