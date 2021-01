Radarkontrolle

Bingen (ots)

Trechtingshausen, 20.01., Bundesstraße, 09:30-13:00 Uhr. Bei einer Geschwindigkeitsmessung passierten im genannten Zeitraum 127 Pkw die Kontrollstelle. Dabei fuhren sieben Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Sechs Fahrzeugführer mussten ein Verwarnungsgeld entrichten, gegen einen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 91 km/h bei erlaubten 60 km/h.

Brand

Bingen (ots)

Bingen-Dromersheim, 20.01., Untergasse, 10:54 Uhr. Über Notruf ging eine Brandmeldung in einem Wohnhaus ein. Als die Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr, die mit 20 Mann angerückt war, den Brand bereits gelöscht. Ein Elektrogerät hatte sich entzündet. Eine Person wurde vorsorglich aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden.

Zeugenaufruf – Die Bundespolizei sucht Zeugen und die Geschädigte zu einem Vorfall im Mainzer HBF am 20. Januar 2021

Mainz (ots) – Am 20. Januar 2021 gegen 17.45 Uhr wurde eine Streife des

Bundespolizeireviers Mainz zu einem Vorfall im Mainzer Hauptbahnhof gerufen. Die

Bundespolizeistreife stellte vor Ort am Treppenabgang zu den Gleisen 4 und 5

eine männliche Person fest, die kurz zuvor in Richtung des Gleises 5 herunter

urinierte. Dabei traf der Mann eine Frau, die sich anschließend, ohne den

Bundespolizeibeamten ihre Personaldaten zu hinterlassen, vom Ereignisort

entfernte. Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm

groß, mittelblonde, gelockte Haare, dunkle Kleidung. Die Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern bittet die Geschädigte oder andere Zeugen des Vorfalles sich

unter 0631 34073 0 zu melden.

Verkehrsunfall BAB63 mit Paketlieferant

Kirchheimbolanden (ots) – Am 21.01.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger

Paketlieferant mit seinem Lieferwagen die A63 in Richtung Mainz. Kurz vor der AS

Kirchheimbolanden querte bei regennasser Fahrbahn und Windböen, laut dem Fahrer,

ein Eichhörnchen die Fahrbahn, weswegen er mit seinem Fahrzeug ausweichen

wollte. Das Fahrzeug schaukelte sich hierbei derart auf, dass es ins Schleudern

kam und schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Seite liegend zum

Stillstand kam. Die Überholspur musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt.

Mainz-Mombach – Imbisswagen aufgebrochen 19.01.2021, 20:40 Uhr – 20.01.2021, 09:30 Uhr

Mainz-Mombach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang

unbekannte Täter einen Imbisswagen in der Rheinallee auf. Ein Zeuge stellte am

Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr Einbruchsspuren am Imbisswagen fest. Die

Einbrecher öffneten im Inneren mehrere Schränke, konnten jedoch keine Beute

machen. Laut Inhaber des Imbisses erstreckt sich der Tatzeitraum von

Dienstagabend, 20:40 Uhr bis Mittwochmorgen, 09:30 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.