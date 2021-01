33-Jähriger nach Drohungen festgenommen

Wetzlar (ots) – Erhebliche Drohungen eines 33-Jährigen lösten Donnerstagmorgen 21.01.2021 einen Polizeieinsatz aus. Ein 33-Jähriger betrat gegen 09:00 Uhr die Einrichtung der Suchthilfe Wetzlar e.V. in der Sophienstraße.

Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin sprach der offenbar psychisch erkrankte Mann Drohungen aus und zeigte eine schwarze Kurzwaffe. Danach flüchtete der aus Solms stammende Mann.

Polizisten aus den Dienststellen des Lahn-Dill-Kreises, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium Mittelhessen fahndeten nach dem flüchtigen Mann. Ein Spezialeinsatzkommando aus Frankfurt und speziell geschulte Verhandlungskräfte der Hessischen Polizei waren ebenfalls eingesetzt.

Um 12:15 Uhr nahmen Polizisten den 33-Jährigen am Haarplatz widerstandslos fest. Bei der Kurzwaffe handelt es sich um eine frei käufliche Soft-Air-Waffe. Diese stellten die Beamten bei ihm sicher.

Der 33-Jährige wird einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgeführt.

Herborn- Betrunken gefahren, es folgen zwei Blutentnahmen

(ots) – Gleich zweimal erwischten Herborner Polizisten eine 56-Jährige VW-Fahrerin Mittwoch 20.01.2021. Um 22:45 Uhr kam den Ordnungshütern auf der Bundesstraße 255 im derzeitigen Baustellenbereich in Höhe der Abfahrt Hörbach ein VW Tiguan auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Polizisten hielten die VW-Fahrerin an.

Den Beamten drang starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,33 Promille. Die 56-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt der VW-Fahrerin Blut ab. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Ordnungshüter sicher. Anschließend durfte die Frau die Wache verlassen.

Um 01.42 Uhr kam den Polizisten der VW der Breitscheiderin auf der Kreisstraße 69 in der Gemarkung Erdbach entgegen. Die Ordnungshüter wendeten und beabsichtigten den VW Tiguan erneut zu kontrollieren. Die Fahrerin versuchte zunächst sich der Kontrolle zu entziehen. In Medenbach gelang es den Polizisten, den VW anzuhalten. Am Steuer saß die 56-jährige Breitscheiderin.

Offenbar hatte die Frau einen Zweitschlüssel geholt und damit das Fahrzeug gestartet.

Diesmal brachte es der Atemalkoholwert immer noch auf 1,26 Promille.

Es folgte eine zweite Blutentnahme auf der Herborner Wache.

Wetzlar: Trickdieb erbeutet 485 Euro

(ots) – Vor dem Eingang des Penny-Marktes am Karl-Kellner-Ring wurde Mittwochmorgen 20.01.2021 um 11:00 Uhr ein 65-Jähriger Opfer eines dreisten Trickdiebs. Ein Unbekannter bat den 65-Jährigen ihm Geld zu wechseln. Der hilfsbereite Mann aus Wetzlar öffnete seine Geldbörse. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver und einen unbemerkten Griff in das Scheinfach der Geldbörse gelang es dem dreisten Dieb 485 Euro zu erbeuten.

Der unbekannte Langfinger soll 160 cm groß und schlank gewesen sein. Trotz seiner blonden, dünnen und kurzen Haare hatte er ein südländisches Erscheinungsbild.

Er sprach deutsch ohne Akzent.

Hinweise, zu dem dreisten Dieb, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Alkoholisierter 36-Jähriger festgenommen

(ots) – Am Montag 18.01.2021 um 20:50 Uhr, rückten zwei Streifenwagen der Wetzlarer Polizei zu einem Einsatz in den Einkaufsmarkt in der Straße “Carolinenhütte” aus. Dort bedrohte ein offenbar alkoholisierter Mann zwei 17- und 18-Jährige.

Der aus Wetzlar stammende Mann drehte sich im Kassenbereich des Marktes plötzlich um und verpasste dem hinter ihm stehenden Jugendlichen einen Kopfstoß. Er zog sogleich ein Messer und bedrohte die jungen Männer. Der 18-Jährige entriss dem alkoholisierten Mann das Messer.

Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den 36-Jährigen fest. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizeistation ausschlafen.

Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung zu.

Wetzlar und Braunfels: Unter Drogeneinfluss gefahren

(ots) – In der Kaiser-Friedrich-Straße kontrollierten Ordnungshüter der Wetzlarer Polizeistation Mittwochnachmittag 20.01.2021 einen 20-jährigen VW-Golf Fahrer. Der junge Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von THC. Der Golf-Fahrer musste mit zur Polizeistation. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Es folgt eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Bei Kontrollen in der Moritz-Hensoldt-Straße erwischte es gleich mehrere Drogenkonsumenten. Um 22:45 Uhr hielten Wetzlarer Polizisten einen 33-Jährigen in seinem schwarzen Mercedes-Benz an. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Für den aus Lahnau stammenden Benz-Fahrer folgte eine Blutentnahme. Bei seinem 21-jährigen Beifahrer fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Auf den Lahnauer kommt eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Der 21-Jährige muss sich wegen Drogenbesitz verantworten.

Eine 32-Jährige erwischte es um 22:57 Uhr in der Moritz-Hensoldt-Straße. Bei ihr zeigte der Drogentest den Konsum von Cannabis an. Auch die aus Wetzlar stammende Auto-Fahrerin musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort entnahm ein Arzt der 32-Järhigen Blut. Für sie folgen Anzeigen wegen des Drogenbesitzes und Fahren unter Drogeneinfluss.

