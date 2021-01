Diebe treiben auf Baustelle ihr Unwesen

Philippsthal – Eine Baustellte zwischen Philippsthal und Unterbreizbach war das Ziel von Unbekannten in der Nacht von Dienstag (19.01.) auf Mittwoch (20.01.). Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen welchen sie durchsuchten. Im Anschluss verschafften sich die Diebe widerrechtlichen Zutritt zu einem dort abgestellten Lkw und stahlen aus diesem eine Freisprechanlage für ein Handy, ein mobiles Navigationsgerät sowie Handschuhe. Auf dem Baustellengelände wurden noch einige Holzbalken über einen Zaun geworfen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 500 Euro. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Alte Lkw-Batterien gestohlen

Kirchheim – Zwischen Montag (11.01.) und Dienstag (19.01.) verschafften sich Unbekannte auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „Am Friedrichsfeld“. Dort stahlen die Täter etwa 40 schrottreife Lkw-Batterien, welche dort zwischengelagert wurden. Die Batterien hatten ein etwaiges Gesamtgewicht von 3.000 Kilo. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw zerkratzt

Bebra – Zwischen Dienstag (19.01.) und Mittwoch (20.01.) zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite eines grauen Opel Insignia. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Eisenacher Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Mücke – Am Dienstag (19.01.), gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 57 Jahr alte Autofahrerin mit ihrer 20-jährigen Tochter als Beifahrerin die B49 aus Flensungen kommend in Richtung Ruppertenrod.

Aufgrund von Schneematsch auf der Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor die Frau aus Mücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug (Totalschaden) und am Baum entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alheim- Am Mittwoch (20.01.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Kassel mit einem Kleintransporter die L 3304 aus Richtung Alheim-Obergude kommend in Richtung Alheim-Niedergude. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr und Hessen Mobil gebunden werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein Leitpfosten wurde aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtschaden beträgt circa 30.000 Euro.

