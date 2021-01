Mutmaßlich Prostituierte setzt Kunden vor die Tür

Kaiserslautern (ots) – Obwohl es derzeit die Corona-Regeln verbieten, bot eine

Dame im Internet aktuell gewisse Dienste an. Ein 24-Jähriger interessierte sich

und man verabredete ein Treffen. Das „Date“ sollte in der Wohnung der Frau

stattfinden. Am späten Dienstagabend öffnete sie ihrem Kunden und verlangte 160

Euro für ihre Dienstleistungen. Der Mann bezahlte und … wurde vor die Tür

gesetzt. Kaum hatte er das Geld aus der Hand gegeben, rief die Unbekannte nach

Hilfe. Zwei weitere Personen kamen hinzu, offensichtlich waren sie mit der Frau

bekannt. Unsanft bugsierten sie den 24-Jährigen hinaus. Sein Geld bekam er nicht

zurück, auch seine Wünsche waren nicht erfüllt worden. Der 24-Jährige wandte

sich an die Polizei und erstatte Anzeige wegen Betrugs. Die Beamten ermittelten.

|erf

Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch einen alkoholisierten

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug des 46-Jährigen war am Abend

einer Polizeistreife im Kaiserbergring aufgefallen. Der Mann fuhr ohne Licht. Im

Burggraben stoppten die Beamten den Wagen. Schnell war klar: Der Fahrer ist

alkoholisiert. Nur mit Mühe konnte der Mann aussteigen. Er musste sich am

Fahrzeug festhalten und um ein Haar wäre sein Auto von alleine weggerollt. Die

Handbremse war nicht angezogen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der

Fahrer war betrunken. 1,48 Promille lautete das Testergebnis. Dem 46-Jährigen

wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine

Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein des 46-Jährigen stellte die

Polizei sicher. Das Fahrzeug übernahm ein fahrtüchtiger Bekannter. Die Polizei

ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |erf

Polizeidiensthund stellt Verdächtige

Kaiserslautern (ots) – Ein Polizeidiensthund hat am Mittwochabend zwei

verdächtige Personen auf einem alten Militärgelände gestellt. Das Paar im Alter

von 22 und 26 Jahren hielt sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

unerlaubt auf dem Areal im Osten der Stadt auf. Ein Sicherheitsunternehmen

bewacht das Gelände. Wachleute bemerkten die beiden Eindringlinge und

alarmierten die Polizei. Eine Polizeistreife machte die Personen auf dem Gelände

ausfindig. Sie versuchten vor den Beamten zu flüchten, wurden allerdings von

einem Polizeihund eingeholt und gestellt. Die Verdächtigen versicherten, dass

sie sich die alte Liegenschaft nur anschauen wollten. Auf das Paar kommt eine

Anzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs zu. |erf

Nach Platzverweis in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Weil zwei Männer am Mittwochnachmittag einen Platzverweis

nicht befolgten, nahm die Polizei die Beiden in Gewahrsam.

Gegen 17 Uhr meldete die Ordnungsbehörde die zwei augenscheinlich

alkoholisierten Männer. Der 41-Jährige und der 54-Jährige wurden durch die

Ordnungsbehörde mehrmals aufgefordert den Guimares-Platz zu verlassen. Dieser

Aufforderung kamen sie nicht nach und forderten die Mitarbeiter der

Ordnungsbehörde auf, doch die Polizei zu rufen.

Gesagt – getan. Die Polizeibeamten trafen ein und nahmen beide mit in Gewahrsam.

Den Abend verbrachten sie in einer Polizeizelle. |elz

Hiltergruß skandiert – Polizei nimmt 45-Jährigen vorübergehend fest

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch einen 45-Jährigen

vorübergehend festgenommen. Der Mann skandierte im Stadtgebiet den Hitlergruß.

Der 45-Jährige war zur Mittagszeit in der Königstraße aufgefallen. In einem

Supermarkt skandierte er den Hitlergruß. Als der Filialleiter den Mann an die

frische Luft setze, verletzte der Verdächtige den Zeugen. Die Polizei leitete

ein Strafverfahren gegen den 45-Jährigen ein. Am späten Nachmittag suchte er

dann von sich aus die Polizeidienststelle in der Gaustraße auf. Im

Eingangsbereich skandierte der Mann erneut den Hitlergruß. Auch nachdem ihm die

Festnahme angedroht wurde, wiederholte der 45-Jährige sein Verhalten. Er wurde

festgenommen. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung

weiterer Straftaten an. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Die

Beamten leitete ein weiteres Strafverfahren ein. |erf

Erneut versucht Zigarettenautomat zu sprengen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Tage nach dem ersten Versuch (wir berichteten:

https://s.rlp.de/9libF ) haben Unbekannte erneut versucht den

Zigarettenautomaten in der Sportheimstraße in Siegelbach aufzubrechen.

Am Dienstag meldete ein Anwohner gegen 20:50 einen lauten Knall. Vor Ort wurde

anscheinend erneut versucht den Automaten mittels Gaseinleitung zu sprengen.

Auch diesem Versuch hielt der Automat stand. Die Front wurde zwar noch weiter

deformiert, gestohlen wurde aber nichts.

Weitere Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in

Kaiserslautern zu melden. |elz

Autofahrerin mit 3,42 Promille kollabiert

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine

45-jährige Frau ist am Mittwochmittag in einem Einkaufsmarkt kollabiert. Sie

hatte 3,42 Promille intus. Wie sich herausstellte, war die Frau kurz zuvor mit

dem Auto zu dem Supermarkt gefahren. Sanitäter kümmerten sich um die

Ohnmächtige. Als die Frau wieder zu sich kam, gab sie gegenüber der Polizei an,

eine Flasche Wodka im Markt gekauft zu haben. Den Alkohol habe sie auf dem

Parkplatz getrunken, dann sei sie nochmal in den Supermarkt gegangen. Nach dem

aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei allerdings davon aus, dass die

45-Jährige bereits betrunken mit dem Auto ankam. Hinweise darauf, dass sie eine

Flasche Wodka im Supermarkt kaufte, gibt es aktuell nicht. Die 45-Jährige wurde

vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr wurde eine Blutprobe

entnommen. Sie soll Aufschluss über ihre Blutalkoholkonzentration geben. Den

Führerschein und Autoschlüssel der Frau stellte die Polizei sicher. Die

45-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Rostocker Straße mindestens fünf

Autos beschädigt. Offensichtlich mutwillig zerkratzten die Täter den Lack der

Fahrzeuge. Der Schaden dürfte etwa 7.000 Euro betragen. Die Polizei ermittelt

wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag, 19. Januar

16 Uhr und Mittwoch, 20. Januar 10 Uhr Personen in der Rostocker Straße

aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch auf Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Eine Baustelle in der Rosenstraße hat in der Nacht zu

Mittwoch Einbrecher angelockt. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass ein

Bauzaunelement aus dem Betonfuß herausgehoben und die Bautür des Rohbaus von

unbekannten Tätern aufgehebelt wurde.

Eine erste Überprüfung der Baustelle ergab, dass die Eindringlinge mehrere

Geräte der Marke Bosch, Makita und Hilti, im Gesamtwert von mehreren hundert

Euro gestohlen haben. Die Koffer, in denen die Geräte verstaut waren, wurden

aufgebrochen.

Die Tatzeit war vermutlich zwischen 2:45 Uhr und 3:15 Uhr. Zeugen hatten hier

verdächtige Geräusche wahrgenommen, die sie aber zunächst auf den Wind

zurückführten

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kellerbrand geht glimpflich aus

Kaiserslautern (ots) – Einen Verletzten forderte am Donnerstagmorgen ein Brand

im Geranienweg.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Morgen im Keller des Wohngebäudes ein

Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge alarmierte um 5 Uhr 20 die Feuerwehr. Beim

Eintreffen der Rettungskräfte stand der Keller in Vollbrand. Die Feuerwehr

evakuierte das Gebäude und brachte die Bewohner der oberen Stockwerke in

Sicherheit. Sie löschte den Brand.

Im Keller hielt sich ein 25-jähriger Mann auf. Er wurde mit Verdacht auf eine

Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit steht die Schadenshöhe noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

|mhm