Große Indoor-Plantage entdeckt – Zwei Beschuldigte in U-Haft (siehe Foto)

Homberg (ots) – Am Montag 18.01.2021, haben Beamte der Homberger Kriminalpolizei in einem landwirtschaftlichen Anwesen im südlichen Schwalm-Eder-Kreis im Zuge einer Durchsuchungsmaßnahme eine Indoor-Großplantage aufgefunden und zwei Personen vorläufig festgenommen.

Gegen den 43-jährigen Mann und die 31-jährige Frau, beide niederländische Staatsangehörige,

erließ die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg am Dienstag 19.01.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehle wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge und des Haftgrundes der Fluchtgefahr.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung bestand der Verdacht, dass in dem Anwesen illegal Betäubungsmittel (Cannabis) angebaut wurden, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Schwalm-Eder seit Anfang Januar 2021 ein Ermittlungsverfahren geführt wurde.

Durch den zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg wurde schließlich ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der am vergangenen Montag vollstreckt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme wurde eine professionell ausgestattete Indoor-Großplantage aufgefunden. Insgesamt wurden 427 Cannabispflanzen mit einer Wuchshöhe von 30 cm bis 120 cm,

6 Müllsäcke mit getrockneten und abgeernteten Pflanzenstängeln, 43 Anzuchtpflanzen mit einer Wuchshöhe von 10 cm bis 30 cm, diverse Datenträger sowie ein IP-Überwachungskamera sichergestellt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Tätern, dauern an. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Mehrere Waffen aus nicht zugelassenen Pkw sichergestellt

Borken (ots) – Am Montag 18.01.2021 gegen 01:40 Uhr hat eine Homberger Streife bei der Kontrolle eines nicht zugelassenen Pkws an einer Tankstelle in der Straße “Am Güterbahnhof” verschiedene Waffen gefunden und sichergestellt. Den Beamten fiel ein verdächtiger VW, mit dem Kennzeichen

PB-RZ 2308 auf, der an der Tankstelle stand.

Eine Überprüfung der Pkw-Kennzeichen ergab, dass das Fahrzeug am bereits am 09.12.2020 außer Betrieb gesetzt wurde. Auf den Kennzeichen befanden sich Zulassungsstempel, die manipuliert wurden und nicht zu den Kennzeichen gehörten, da sie unterschiedliche Druckstücknummern hatten.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten unter dem Fahrersitz eine Schreckschusspistole, die mit 9 Patronen geladen war. In der Mittelkonsole fanden sie weitere

23 Schreckschusspatronen. Bei dem 24-jährige Fahrer aus Borchen entdeckten sie in seiner Bauchtasche einen Teleskopschlagstock und in seinem Holster am Gürtel ein Einhandmesser.

Die Kennzeichen montierten die Beamten ab und stellten sie, wie auch die Waffen, sicher.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des unerlaubten Erwerbens/Besitzens/Führens von Schusswaffen, wegen Urkundenfälschung von Kfz-Kennzeichen und wegen des Verstoßes gegen

das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Einbrecher erbeuten Zigaretten im Wert von 5.000 Euro aus Tankstelle

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 20.01.2021, 20:00 Uhr bis 21.01.2021, 05:43 Uhr – In der letzten Nacht von sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Festungsstraße eingebrochen und haben Zigaretten im Wert von ca. 5.000 Euro gestohlen.

Täter hebelten die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und gelangen auf diese Weise in den Shop. Hieraus entwendeten sie die in der Auslage befindlichen Zigaretten und verließen anschließend den Tatort in unbekannte Richtung.

Bei dem Einbruch richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Fahrrad und Freisprechanlage aus Pkw gestohlen

Frielendorf-Spieskappel (ots) – 19.01.2021, 19:00 Uhr bis 20.01.2021, 07:00 Uhr – In der Nacht von Dienstag bis Mittwoch sind unbekannte Täter in der Gebersdorfer Straße in einen Pkw eingebrochen und haben ein Fahrrad und eine Handy-Freisprechanlage gestohlen.

Die Täterschlugen die Heckscheibe eines grauen Pkw, Ford Focus Kombi, ein und entwendeten hieraus ein schwarzes Klappfahrrad und eine Handy-Freisprechanlage der Marke Silvercrest im Gesamtwert von ca. 330 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Zigaretten und Bargeld aus Zigarettenautomat gestohlen

Frielendorf (ots) – 04.01.2021 bis 20.01.2021 – In der Klosterstraße haben unbekannte Täter in der Zeit vom 04.01. bis zum 20.01. Bargeld und Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten gestohlen.

Ein Techniker des Zigarettenautomatenaufstellers hatte gestern den Zigarettenautomaten kontrolliert,

da eine Störung des Automaten gemeldet wurde.

Bei der Kontrolle stellte er fest, dass das seitliche Steckschloss des Sicherheitsbügels fehlte und das zweite Schloss an der Front des Automaten auf unbekannte Weise geöffnet wurde. Aus dem Automaten wurden alle Zigarettenschachteln und das Bargeld entwendet. Die Höhe des Stehlgutes und die Höhe des Sachschadens standen bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Mund-Nasen-Bedeckung

Homberg (ots) – Am Mittwoch 20.01.2021 zw. 09-15 Uhr hat die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern der Ordnungsämter im Schwalm-Eder-Kreis Corona-Sonderkontrollen im öffentlichen Personennahverkehr durchgeführt. Nur eine Person wurde ohne Mund/Nasen-Bedeckung angetroffen.

Mit Unterstützung von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei hat gestern der regionale Verkehrsdienst der Polizei in Homberg gemeinsam mit Mitarbeiter/innen der jeweiligen Ordnungsämter in Treysa, Homberg, Melsungen und in Fritzlar an den jeweiligen Busbahnhöfen und in 46 Bussen des ÖPNV das Tragen der vorgeschriebenen Mund/Nasen-Bedeckung kontrolliert.

Insgesamt wurden 140 Personen kontrolliert. Nur eine Person trug am Busbahnhof in Melsungen nicht die vorgeschriebene Mund/Nasenbedeckung. Der Vorfall wurde dem Gesundheitsamt gemeldet.

Einbruch in Wohnhaus – Schmuck und Bargeld entwendet

Fritzlar (ots) – Mittwoch 20.01.2021 sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr in ein Wohnhaus im Holzheimer Weg eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Täter überstiegen das Gartentor und hebelten anschließend ein Fenster im Erdgeschoss auf,

durch das sie in das Wohnhaus gelangten. Danach hebelten sie eine verschlossene Zimmertür auf

und durchwühlten mehrere Schränke und Schubläden. Hieraus erbeuteten sie Schmuck und Bargeld.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

