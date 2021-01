Mannheim: MEISTER DER PHANTASTIK – Tour 2022 – am 27. Januar 2022

Mannheim – Eigentlich wollten die Markus Heitz, Bernhard Hennen und Kai Meyer – die MEISTER DER PHANTASTIK 2020 erstmals gemeinsam auf Tournee gehen und ihr Publikum verzaubern. Doch auch ihre Termine waren und sind pandemiebedingt von Verschiebungen betroffen. So kommen sie anstatt am 11. Februar 2021 nun am 27. Januar 2022 ins Mannheimer Capitol.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: MEISTER DER PHANTASTIK

Do, 11. Februar 2021, 20 Uhr, Capitol Mannheim VERSCHOBEN

Do, 27. Januar 2022, 20 Uhr, Capitol Mannheim

Preise: ab 26,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.bb-promotion.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Informationen:

www.mahet.de

www.bernhardhennen.de

www.kaimeyer.com