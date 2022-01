Mannheim: MEISTER DER PHANTASTIK – Tour 2022 – am 10. Juni 2022

Mannheim – Eigentlich wollten die MEISTER DER PHANTASTIK 2020 erstmals gemeinsam auf Tournee gehen und ihr Publikum verzaubern. Doch auch ihre Termine waren und sind pandemiebedingt von Verschiebungen betroffen – nun leider erneut. So kommen sie anstatt am 27. Januar 2022 nun am 10. Juni 2022 ins Mannheimer Capitol.

Dazu sagen die drei Künstler selbst:

„Liebe Leserinnen und liebe Leser,

eine Runde des unschönen Tour-Verschiebespiels trifft auch uns. Erneut…

Die Lesereise MEISTER DER PHANTASTIK muss leider, bedingt durch die aktuelle und kommende Omikron-Lage, auch 2022 verschoben werden – aber nur um wenige Monate!

Denn wie versprochen: Wir geben nicht auf und versuchen unser Glück mit euch zusammen im Frühsommer.

Unser Booker hat rasch neue Termine klargemacht. Mit uns auf der Bühne wird C.E. Bernard als Moderatorin weilen und durch die Abende führen.

Die neuen Termine findet ihr anbei, die alten Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Dann hoffen wir alle auf einen virusentspannteren Frühsommer und freuen uns vorsichtig vor. Bleibt gesund und kommt gut durch.

Es grüßen ganz phantastisch Markus Heitz, Bernhard Hennen und Kai Meyer“

Mit ihren Büchern verzaubern sie bereits Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt nehmen die vielfach preisgekrönten Autoren die ZuhörerInnen live mit auf Reisen durch ihre phantastischen Welten. Eine Tour, die es so noch nie gab: Zwerge, Elben, Bibliomantik, Vampire, Wandelwesen, Weltraumabenteuer, Schurken, Heldinnen und vieles mehr – das Repertoire der drei bekanntesten Phantastik-Autoren Deutschlands ist schier unerschöpflich. Ein Event voller Lebendigkeit und Humor: Es wird aus den neusten Werken gelesen, über das Autorenleben geplaudert, Anekdoten inklusive und unterhaltsam diskutiert – Fragen und Impulse aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht!

Der Vorverkauf läuft!

Termin: MEISTER DER PHANTASTIK

FR, 10. Juni 2022, 20 Uhr, Capitol Mannheim – ERSATZTERMIN

Preise: ab 26,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.bb-promotion.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Informationen:

www.mahet.de

www.bernhardhennen.de

www.kaimeyer.com