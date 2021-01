Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Sachbeschädigung an PKW in der Ziegelgasse

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Dienstag, den 19.01.2021, auf Mittwoch, 20.01.2021, die hintere Scheibe eines ordnungsgemäß in der Ziegelgasse abgestellten Opel Astras ein. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 100EUR. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):