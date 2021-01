SGD Süd: XXL-Weinkiste von Präsident Hannes Kopf ist gut angekommen

Neustadt an der Weinstraße – „Die Weine aus Rheinhessen und der Pfalz sind heute unversehrt angekommen“, freut sich das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis. Im August 2020 hat der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Prof. Dr. Hannes Kopf, eine riesige handgezimmerte Holzkiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz mit dem Motorschiff Polarstern auf eine 14.000 Kilometer lange Reise in die Antarktis geschickt.

Hintergrund der Aktion ist eine Patenschaft, die die frühere Bezirksregierung und heutige SGD Süd zu Ehren des Pfälzer Forschers Georg von Neumayer übernommen hat. „Mit dieser Tradition möchte ich jedes Jahr an die Verdienste und Forschungen des Pfälzers Georg von Neumayer erinnern,“ betont Präsident Kopf.

Die MS Polarstern hat am 20. Dezember 2020 im Heimathafen Bremerhaven abgelegt und Non-Stop die Atka-Bucht in der Antarktis angesteuert. Nach einer einmonatigen Überfahrt ist die große Weinkiste mit den Weinen, die überwiegend von Pfalzwein e.V. und Rheinhessenwein e.V. für das Überwinterungsteam der Station zur Verfügung gestellt wurden, angekommen. Dann wurde diese XXL-Kiste abgeladen und mit Pistenraupen und Schneescootern zur zehn Kilometer entfernten Neumayer-Station III gebracht. Aber die Flaschen werden noch nicht entkorkt. Das Überwinterungsteam öffnet traditionell die Weinkiste anlässlich der Mittwinter-Feierlichkeiten in der Neumayer-Station III. An diesem höchsten Feiertag in der Antarktis werden dann einige Flaschen Wein geöffnet und zu einem festlichen Menü genossen. „Am Mittwinterfest, dem 22. Juni, werde ich dann mit dem Stationsleiter telefonieren, um über einige Weine zu sprechen und natürlich über die aktuellen Forschungen in der Station mehr zu erfahren“, so Präsident Hannes Kopf.