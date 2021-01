Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 21.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Erneute Betrugsversuche mittels Callcenter-Masche

Bad Dürkheim (ots) – Im Verlauf des 20.01.21 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim erneut zu sogenannten Callcenter-Betrugsversuchen. Im ersten Fall wurde eine 71-jährige durch eine unbekannte männliche Person, die sich als deren Enkel ausgab, angerufen und um Übergabe von 19.000 Euro Bargeld gebeten, da der vermeintliche Enkel sich nach einem Verkehrsunfall in einer „Notlage“ befände. Die 71-jährige stellte dem Anrufer daraufhin einige Fragen, da ihr die Gesamtumstände dubios vorkamen, woraufhin das Gespräch abrupt durch die unbekannte Person beendet wurde.

Im zweiten Fall wurde einer 84-jährigen ein Lottogewinn in Höhe von 38.000 Euro versprochen, wobei ein Gewinnübergabetermin und die damit zusammenhängenden Modalitäten vereinbart werden sollte, wozu es durch das besonnene Verhalten der Dame jedoch ebenfalls nicht kam, sodass glücklicherweise in beiden Fällen ein Schadenseintritt abgewendet werden konnte.

Die Polizei rät daher:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Haßloch: Trickdiebstahl

Haßloch (ots) – Weil er Pannendienst benötige und andeutete eine Zweieuromünze wechseln zu müssen, sprach er in der Forstgasse (Haßloch) einen 77-Jährigen an. Dieser nahm seinen Geldbeutel aus der Tasche, um nach Kleingeld zu suchen. Wiederholt deutete der Unbekannte in das Münzfach des Helfers und entfernte sich dann rasch. Unbemerkt hatte der Dieb zuvor vier 50-Euroscheine aus der Geldbörse gezogen und sich dann aus dem Staub gemacht. Beschrieben wurde er als ca. 35 Jahre alt, ca. 172 cm groß, helle Kleidung. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

