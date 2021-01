Ubstadt-Weiher – Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt und mehreren Straßenverkehrsgefährdungen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall

kam es am Dienstag auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Kronau und

Bruchsal. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Verletzte wurde

glücklicherweise dabei niemand.

Gegen 11:10 Uhr sollte der 22-jährige Golf-Fahrer an der Anschlussstelle Kronau

durch eine Zivilstreife der Autobahnpolizei einer Kontrolle unterzogen werden.

Zunächst befolgte er die angezeigten Anweisungen und fuhr zusammen mit der

Streife auf den Ausfädelstreifen der Anschlussstelle Kronau.

Als der Streifenwagen die A5 bereits verlassen hatte, beschleunigte der

22-Jährige plötzlich sein Fahrzeug und fuhr über den Seitenstreifen zurück auf

die Autobahn. In der Folge überholte er mehrere Fahrzeuge auch auf dem

Seitenstreifen und fuhr dann nach links auf die mittlere Fahrspur.

Nach einem Wendemanöver nahm das Streifenfahrzeug die Verfolgung des, bereits

mit weitem Vorsprung, Flüchtigen auf. Während seiner Flucht soll der Fahrer über

die gesamte Fahrbahnbreite mehrere Fahrzeuge verbotenerweise überholt haben.

Hierbei soll er eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h innegehabt haben.

Auf Höhe eines Parkplatzes fuhr der 22-Jährige plötzlich, während des

Überholvorgangs, nach rechts und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den

Parkplatz ein. Vermutlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit verlor der

Fahrer die Kontrolle über seinen Mietwagen und prallte gegen einen Bordstein,

dreht sich und kollidierte letztendlich mit seinem Heck in einen dort geparkten

Sattelzug.

Bad-Schönborn – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn kontrollierten am

Montagmorgen einen 39-Jährigen, der mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis im Bereich Kronau unterwegs war.

Der Mann fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 555 kurz vor der Auffahrt zur

Autobahn 5 in Richtung Basel. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben

sich Anzeichen, dass der 39-Jährige vermutlich unter Drogenbeeinflussung steht.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auch

eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der 39-Jährige musste die

Beamten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er die Dienststelle zu Fuß

wieder verlassen.

Ettlingen – Trickbetrug bringt 85-Jährigen um sein mitgeführtes Bargeld

Karlsruhe (ots) – Zu einem vollendeten Trickbetrug kam es am Montagmittag kurz

nach 14 Uhr in der Ettlinger Innenstadt. Die Polizei ist deshalb auf der Suche

nach Zeugen oder weiteren Geschädigten.

Der 85-Jähriger wurde im Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Marktstraße

von dem bislang unbekannten Täter angesprochen und gebeten eine Münze zu

wechseln. Als der Rentner gutgläubig seine Brieftasche öffnete, half ihm der

Dieb bei der Suche nach einer passenden Münze im Geldbeutel. Nachdem das Geld

getauscht war ging der Senior weiter in die Bank und bemerkte unmittelbar, dass

aus seiner Geldbörse 200 Euro fehlten.

Der Rentner beschreibt den unbekannten Mann als ca. 170-175 cm groß, ca. 60

Jahre alt, hatte dunkle Haare und sprach mit einem ausländischen Akzent.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen

unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

Walzbachtal – Autofahrerin durch Drängeln und Überholmanöver gefährdet – Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Walzbachtal-Jöhlingen (ots) – Nach Drängeln und einem gefährlichen

Überholmanöver am Sonntag gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 293, zwischen

Jöhlingen und Berghausen, bittet der Polizeiposten Pfinztal um die Meldung von

Zeugen und weiteren gefährdeten Autofahrern.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 27-jährige Pkw-Fahrerin auf der B 293

von Jöhlingen in Richtung Berghausen bei Dunkelheit, noch vorhandenen

Schneeresten und bei Regenschauer unterwegs. Daher fuhr die Frau vorsichtig und

langsamer. Hinter ihr hatte sich wohl bereits eine Autoschlange gebildet. Der

direkt dahinter befindliche Autofahrer fuhr offenbar zunehmend dicht auf und

startete noch trotz einer nahenden Linkskurve ein Überholmanöver, bei dem es den

Angaben zufolge beinahe mit dem Gegenverkehr zu einem Unfall kam. Schließlich

habe der noch unbekannte Pkw-Führer die junge Frau mit vorheriger Lichthupe an

anderer Stelle überholt und sich entfernt.

Nachdem nun Anzeige gegen den Fahrer des schwarzen Autos mit dem vollständig

bekannten Kennzeichen HR – CH … erstattet wurde, bittet die Polizei um

entsprechende Meldung, entweder tagsüber direkt beim Polizeiposten Pfinztal

unter 0721 4539227, oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach

unter 0721 49070.

Ubstadt-Weiher – Angebrannte Speisereste sorgen für größeren Einsatz

Karlsruhe (ots) – Angebrannte Speisereste sorgten am Dienstagmorgen für einen

größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienst. Gegen 11:15 Uhr

wurde durch die starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der

Stettfelder Straße entdeckt.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Ubstadt- Weiher konnBad-Schönborn – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn kontrollierten am

Montagmorgen einen 39-Jährigen, der mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis im Bereich Kronau unterwegs war.

Der Mann fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 555 kurz vor der Auffahrt zur

Autobahn 5 in Richtung Basel. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben

sich Anzeichen, dass der 39-Jährige vermutlich unter Drogenbeeinflussung steht.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auch

eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der 39-Jährige musste die

Beamten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er die Dienststelle zu Fuß

wieder verlassen. 13. Januar bei einem

Warenhaus insgesamt 80 Stangen Zigaretten gestohlen und anschließend einen

Großteil davon zusammen mit einem 22-jährigen Mittäter verkauft. Am 15. Januar

erstattete die Firma beim Polizeiposten Bruhrain Anzeige gegen den 18-Jährigen.

Die Beamten konnten den jungen Mann an seiner Arbeitsstelle vorläufig

festnehmen. Der 22-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen.

Der 18-Jährige hatte seinen Anteil bereits verkauft. Bei der

Wohnungsdurchsuchung bei seinem Mittäter konnten 20 ZigarBad-Schönborn – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn kontrollierten am

Montagmorgen einen 39-Jährigen, der mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis im Bereich Kronau unterwegs war.

Der Mann fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 555 kurz vor der Auffahrt zur

Autobahn 5 in Richtung Basel. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben

sich Anzeichen, dass der 39-Jährige vermutlich unter Drogenbeeinflussung steht.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auch

eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der 39-Jährige musste die

Beamten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er die Dienststelle zu Fuß

wieder verlassen.n von dem 22-Jährigen

abgeholt. In dessen Wohnung wurde später das Diebesgut geteilt.

Beide Beschuldigte räumten den Tatvorwurf ein. Sie konnten nach Durchführung der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – Jugendliche von Gruppe angegriffen

Karlsruhe (ots) – Von einer Gruppe Jugendlicher wurden am Sonntagabend zwei 14-

und 15-Jährige angegriffen und verletzt. Die Beiden waren gegen 18.30 Uhr auf

der Liebigstraße unterwegs, als sie von 7-8 Jugendlichen zunächst mit

Schneebällen beworfen wurden. Um Ärger zu vermeiden gingen sie weiter, wurden

aber weiterhin mit Schneebällen beworfen. Plötzlich griff die Gruppe die

Jugendlichen an. Die Beiden wurden geschlagen und am Boden liegend mehrfach

gegen Körper und Kopf getreten. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die

Jugendlichen wurden von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. Der

14-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren

Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-West geführt.

Karlsruhe – Auffahrunfall auf Autobahn 5

Karlsruhe (ots) – Zu einem Auffahrunfall bei dem ein 24 Jahre alter Golf-Fahrer

leicht verletzte wurde, kam es am Montagmorgen auf der Autobahn 5, Höhe der

Ausfahrt Karlsruhe-Mitte.

Gegen 6:45 Uhr fuhr die 48 Jahre alte Unfallverursacherin mit ihrem

VW-Transporter vom Autobahndreieck kommend in Richtung Ausfahrt Karlsruhe-Mitte,

um dort die Autobahn zu verlassen. Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen übersah

sie den vor ihm abbremsenden Skoda zu spät und fuhr auf diesen leicht auf.

Hierdurch rollt der Skoda leicht nach vorne. Der hinter der 48-Jährigen fahrende

Golf-Fahrer erkannte den Auffahrunfall ebenfalls zu spät und fuhr in der Folge

auf den Transporter der 48-Jährigen auf wodurch der Transporter erneut auf den

Skoda aufgeschoben wurde.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 24-Jährige vorsorglich in eine

Klinik gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund

6.000 Euro geschätzt.

Bad-Schönborn – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn kontrollierten am

Montagmorgen einen 39-Jährigen, der mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis im Bereich Kronau unterwegs war.

Der Mann fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 555 kurz vor der Auffahrt zur

Autobahn 5 in Richtung Basel. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben

sich Anzeichen, dass der 39-Jährige vermutlich unter Drogenbeeinflussung steht.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auch

eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der 39-Jährige musste die

Beamten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er die Dienststelle zu Fuß

wieder verlassen.kstatt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am

Montagabend in der Friedhofstraße in Bruchsal zu einem Brand, bei dem ein

Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden ist.

Durch den Objektinhaber wurde das Feuer gegen 20:40 Uhr in der vermieteten

Werkstatt entdeckt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal, die mit insgesamt

sieben Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch

unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aufgrund der ersten Ermittlungen

brach der Brand im hinteren Teil der Werkstatt aus. Ein technischer Defekt an

der Elektroinstallation ist wahrscheinlich. Personen kamen durch das Feuer nicht

zu Schaden.

Karlsruhe – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Einbruchs wurde eine Familie im Karlsruher

Stadtteil Grünwinkel am gestrigen Montag, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Die oder der bislang unbekannte Täter betraten das Einfamilienhaus in der

Mittelbergestraße wohl über den an der Rückseite befindlichen Wintergarten. Hier

wurde ein Schloss der Schiebetür aufgebrochen. Anschließend wurde ein Loch in

die Balkontür geschlagen wodurch diese vermutlich entriegelt werden konnte.

Im Erdgeschoß wurden augenscheinlich sämtliche Räume durchwühlt, alle Schränke

geöffnet und Schubladen aufgezogen. Entwendet wurden nach derzeitigem

Ermittlungsstand Bargeld und Schmuck.

Offenbar haben die Täter das Anwesen auf dem gleichen Wege wieder verlassen auf

dem sie gekommen sind.

Graben-Neudorf – Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand in Einfamilienhaus

Graben-Neudorf (ots) – Bei einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus

der Brettener Straße in Neudorf sind am Montagnachmittag zwei Bewohner leicht

durch Rauchgas verletzt worden. Der entstandene Sachschaden könnte bei mehreren

hunderttausend Euro anzusiedeln sein.

Kurz vor 12.45 Uhr fand aus noch unklarer Ursache das Feuer im Keller, wohl im

Bereich der seit längerem ungenutzten Sauna seinen Ursprung. Nach Alarmierung

der Rettungskräfte rückten gleich mehrere Feuerwehren aus der Umgebung aus. Nach

rund einer Stunde der Brandbekämpfung war das Feuer weitgehend bekämpft.

Allerdings wurden nicht zuletzt durch Rauch- und Rußbildung sowie durch die

Löschmaßnahmen auch die darüber liegenden Wohngeschosse in Mitleidenschaft

gezogen, so dass letztlich das ganze Haus vorerst unbewohnbar bleibt.

Das bei Brandausbruch anwesende Hauseigentümer-Ehepaar im Alter von 54 und 58

Jahren zog sich teils bei eigenen Löschversuchen eine leichte Rauchvergiftung

zu. Beide kamen nach Ersthilfe durch Einsatz der Rettungsdienste mit Notarzt

vorsorglich in ein Krankenhaus.

Von der Feuerwehr waren insgesamt rund 50 Kräfte aus Graben-Neudorf, Dettenheim,

Linkenheim-Hochstetten, Philippsburg und der Werksfeuerwehr des KIT Campus Nord

im Einsatz.

Das Polizeirevier Philippsburg leitete unter Einsatz von mehreren Streifen die

polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Voraussichtlich kann die Spurensuche von

Kriminaltechnikern der Karlsruher Kriminalpolizei aufgrund der stark verrauchten

Räume zur Ermittlung der genauen Brandursache erst am Dienstag beginnen.

Bad-Schönborn – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn kontrollierten am

Montagmorgen einen 39-Jährigen, der mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis im Bereich Kronau unterwegs war.

Der Mann fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 555 kurz vor der Auffahrt zur

Autobahn 5 in Richtung Basel. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben

sich Anzeichen, dass der 39-Jährige vermutlich unter Drogenbeeinflussung steht.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auch

eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der 39-Jährige musste die

Beamten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er die Dienststelle zu Fuß

wieder verlassen.er Kaiserstraße haben

Unbekannte am frühen Montagmorgen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich

zunächst Zugang zur Tiefgarage, brachen anschließend das Kassenhaus auf und

stahlen zwei dort installierte Rechner. Weiterhin wurde das Bargeld aus dem

Parkautomaten gestohlen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden am Automaten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Parkhauses

verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Bad-Schönborn – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn kontrollierten am

Montagmorgen einen 39-Jährigen, der mit seinem Pkw unter Drogeneinfluss und ohne

Fahrerlaubnis im Bereich Kronau unterwegs war.

Der Mann fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 555 kurz vor der Auffahrt zur

Autobahn 5 in Richtung Basel. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben

sich Anzeichen, dass der 39-Jährige vermutlich unter Drogenbeeinflussung steht.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auch

eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der 39-Jährige musste die

Beamten mit auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte er die Dienststelle zu Fuß

wieder verlassen.