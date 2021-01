Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn –

Mannheim-Innenstadt (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Dienstagvormittag in der „Breiten Straße“, in Höhe des Marktplatzes ein

Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Fußgänger und einer Straßenbahn. Der

Senior überquerte kurz vor 11 Uhr den Gleisbereich vom Marktplatz kommend in

Richtung des Quadrats R1. Dabei übersah er die gerade anfahrende Straßenbahn und

wurde von dieser erfasst. Er stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Nach

notärztlicher Erstversorgung wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Über seinen Gesundheitszustand liegen keine näheren Informationen

vor.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in der „Breiten Straße“

von 11 Uhr bis ca. 11.30 Uhr unterbrochen.

Mannheim-Seckenheim: Von hinten gegen Kopf geschlagen, nachdem Opfer aus Versehen Auto leicht beschädigte

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 22:20 Uhr schlug in der Rohrlachstraße ein

41-jähriger Mann einem 30-Jährigen Opfer von hinten auf den Kopf, nachdem das

Opfer beim Öffnen der Autotür das nebenan geparkte Auto leicht touchierte und

beschädigte. Nach Angaben der Beteiligten soll es nach der Beschädigung an dem

Fahrzeug zu einem verbalen Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der

41-jährige Täter von hinten an sein Opfer herantrat und diesem gegen den Kopf

schlug. Ein Rettungswagen musste den 30-jährigen Mann versorgen. Ein Transport

in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Mannheim-Innenstadt – Schlägerei zwischen zwei benachbarter Familien löst Polizeieinsatz aus – eine Person vorläufig festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Acht Streifenwagenbesatzungen waren notwendig, um am

Dienstagmorgen gegen 1:45 Uhr in den K-Quadraten einen Streit zu schlichten, der

unter Anwohnern eskaliert war. Im Hausflur eines Anwesens waren aus bislang

unbekannten Gründen die Mitglieder zweier benachbarter Familien aufeinander

losgegangen. Um ihren mündlichen Argumenten mehr Ausdruck zu verleihen, brachten

die Beteiligten Bierflaschen sowie einen Baseballschläger, angeblich auch ein

Messer zum Einsatz. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden alle

anwesenden Personen durch zerbrochene Glassplitter leicht verletzt. Eine

geworfene Bierflasche traf einen unbeteiligten Nachbarn am Kopf. Er musste

medizinisch versorgt werden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten richteten sich

die Angriffe auch gegen diese. Nur der Einsatz von Pfefferspray führte zu einer

Entspannung der Situation. Insbesondere ein 23-Jähriger leistete erheblich

Widerstand gegen die einschreitenden Beamten. Durch massive körperliche Gewalt

versuchte er sich seiner vorläufigen Festnahme zu widersetzen. Schließlich

konnte er überwältigt und zum Polizeirevier gebracht werden. Der alkoholisierte,

leicht verletzte Mann wurde nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen

wieder entlassen. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille

festgestellt. Die eingesetzten Beamte blieben alle unverletzt. Die Polizei

ermittelt nun wegen mehrerer gegenseitig begangener Körperverletzungsdelikte und

wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem droht allen anwesenden

Personen ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuell gültige

Corona-Verordnung in Verbindung mit dem Hygieneschutzgesetz.

Mannheim: Durchsuchungsmaßnahmen bei acht Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim

Durchsuchungsbeschlüsse gegen acht Tatverdächtige erlassen. Sie stehen im

Verdacht, im Zeitraum von Oktober 2019 bis Juli 2020 in mindestens sechs Fällen

eine gewerbs- und bandenmäßige Hehlerei begangen zu haben.

Im genannten Zeitraum sollen die Tatverdächtigen sechs in Frankreich

unterschlagene Fahrzeuge weit unter Wert angekauft haben, um diese über einen

von ihnen betriebenen Autohandel in Mannheim und eine Firma in Hanau

gewinnbringend an gutgläubige Kunden weiterzuverkaufen. Es soll sich dabei um

Fahrzeuge gehandelt haben, die von französischen Scheinfirmen, die von weiteren

Personen betrieben wurden, zum Schein geleast und anschließend an die

Tatverdächtigen verkauft wurden, welche die illegale Herkunft der Fahrzeuge

gekannt haben sollen. Der Schaden aller bislang bekannt gewordenen Taten liegt

bei ca. 200.000 Euro.

Die eingangs genannten Durchsuchungsbeschlüsse wurden am 14.01.2021 durch Kräfte

des Polizeipräsidiums Mannheim mit Unterstützung der Polizeipräsidien Frankfurt,

Südosthessen und Rheinpfalz u.a. in Mannheim, Ludwigshafen a. R., Frankfurt a.

M., Hanau und Eppelheim vollstreckt. Es wurden Vermögenswerte in Höhe von ca.

240.000 Euro, darunter Bargeld und zwei hochwertige Fahrzeuge (Mercedes CL AMG

und BMW X6), sowie zahlreiche Beweismittel in Form von Unterlagen und

Mobiltelefonen sichergestellt, welche noch ausgewertet werden müssen.

Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das

Polizeipräsidium Mannheim dauern derzeit an.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Innenstadt (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Mannheimer

Marktplatz zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn ist der

Straßenbahnverkehr in der Fußgängerzone „Breite Straße“ derzeit unterbrochen.

Ein Mann war kurz vor 11 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Marktplatz“ auf die

Gleise gelaufen und wurde dabei von einer Straßenbahn erfasst. Er erlitt hierbei

Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art

und Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Die

Unfallaufnahme durch die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauert

derzeit noch an.

Mannheim (ots) – Erneut musste am Montag gegen 19 Uhr eine Geburtstagsparty in

den T-Quadraten durch die Polizei aufgelöst werden. Anlässlich des Geburtstages

des Wohnungsinhabers versammelten sich insgesamt acht Personen aus fünf

Haushalten in dessen Wohnung. Die Polizei löste die Feier auf, nach Feststellung

der Personalien verließen die Gäste die Wohnung. Gegen alle Beteiligten wird ein

Verfahren über die Bußgeldbehörde der Stadt Mannheim wegen Verstoßes gegen die

Corona-Verordnung eingeleitet.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Fahrraddieb in flagranti erwischt

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Montagabend wurde im Stadtteil

Schwetzingerstadt ein 21-jähriger Fahrraddieb auf frischer Tat beobachtet und

festgenommen. Der Mann versuchte gegen 19.30 Uhr im Fahrradparkhaus am

Hauptbahnhof in der Heinrich-von-Stephan-Straße mit einem Bolzenschneider das

Schloss eines Mountainbikes zu durchtrennen, um es anschließend zu entwenden.

Dabei wurde er jedoch von einem Zeugen beobachtet, der den Mann vorläufig

festnahm und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhielt.

Der 21-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Hier ergaben

sich im Zuge der weiteren Ermittlungen Anhaltspunkte dafür, dass der Mann wenige

Stunden zuvor bereits an gleicher Örtlichkeit, auch mit einem Bolzenschneider,

ein E-Bike gestohlen hatte.

Nach Abschluss der Personalienfeststellung und Abschluss der weiteren

polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen

ihn wird nun wegen mehrfachen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Mannheim-Gartenstadt: Küchenbrand – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Bei einem Küchenbrand am späten Montagmorgen im

Stadtteil Gartenstadt wurde eine Person leicht verletzt. Aus bislang unklarer

Ursache brach in einer Wohnung in einem Anwesen in der Straße „Waldpforte“ ein

Brand aus. Die 75-jährige Bewohnerin wurde durch den Rauchmelder geweckt und

bemerkte daraufhin starke Rauchentwicklung im Flut und konnte Flammen in der

Küche sehen. Sie nahm daraufhin ihre Jacke und verließ gemeinsam mit den

weiteren Bewohnern das Anwesen. Die Feuerwehr Mannheim konnte das Übergreifen

der Flammen auf andere Wohnungen verhindern und den Brand rasch löschen.

Anschließend wurde die Wohnung rasch lüften. Aufgrund der starken Verrauchung

ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

Drei Personen wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Während zwei

Personen vor Ort wieder entlassen werden konnten, wurde die Wohnungsmieterin

vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer vermutlich im Bereich der

Dunstabzugshaube ausgebrochen. Anzeichen für Fremdverschulden liegen derzeit

nicht vor. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die

Nachforschungen zur Brandursache der Brandermittler beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen dauern an.

Mannheim-Feudenheim: Porsche zerkratzt – Sachschaden 4.000 Euro – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montagvormittag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter

einen silbernen Porsche 911, der in der Ziethenstraße geparkt war. Kratzer

befanden sich auf der Beifahrertür und auf dem hinteren rechten Kotflügel des

Cabriolets. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Der Nutzer des

Firmenwagens konnte die Tatzeit auf den Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:20 Uhr

eingrenzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310,

zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Elektrogeschäft – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörte ein bislang

unbekannter Täter die Glastür eines Elektrogeschäfts in der Mittelstraße und

gelangte so ins Innere des Ladengeschäfts. Dort schlug der Unbekannte die

Scheibe einer Vitrine ein und entwendete daraus Elektrogeräte. Über den Wert und

die Menge des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.