Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 18.01.2021 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Saarlandstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Eine 39-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Insassen der Straßenbahn (ca. 30 Fahrgäste) blieben unverletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Autoscheiben zerkratzt

Ludwigshafen (ots) – In der Kerschensteinerstraße wurde zwischen dem 16.01.2021, 16:15 Uhr und dem 17.01.2021, 12 Uhr, ein parkender Focus durch eine unbekannte Person beschädigt. Diese hatte mit einem spitzen Gegenstand mehrere Scheiben des Autos zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 18.01.2021 zwischen 11-12:00 Uhr wurde ein blauer Ford Focus in der Diemersteinstraße durch einen Unfall beschädigt. Der Ford Focus war am Fahrbahnrand geparkt, als ein unbekannter Verursacher diesen beim Einparken beschädigte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung an Grundschule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende (15.01., 17:00 Uhr bia 18.01.2021,06:15 Uhr) beschädigten Unbekannte die Eingangstür der Mozartgrundschule in Ludwigshafen-Rheingönheim.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen an der Mozartgrundschule gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Weiterer Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 18.01.2021 übersah ein 50-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße eine Straßenbahn, als er vom Fahrbahnrand anfahren wollte. Er stieß mit der Straßenbahn zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Nicht auf betrügerischen Anruf reingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 18.01.2021 erhielt eine 75-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Der Anrufer meldete sich mit Kriminalpolizei Stuttgart und sagte der 75-Jährigen, dass es um Betäubungsmittel gehe. Der Seniorin kam dies verdächtig vor und sie beendete das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie auf, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.