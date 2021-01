Landau: Die Polizei-News

Drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Offenbach/Landau/Leinsweiler (ots) – Bei Verkehrskontrollen wurden am Montagabend 18.01.2021 drei Autofahrer durch die Polizei Landau aus dem Verkehr gezogen, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto unterwegs waren.

Ein 18-jähriger Autofahrer war in Offenbach kontrolliert worden, als die Beamten im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten bei ihm feststellten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin.

Auch ein 26-jähriger Autofahrer aus Hessen geriet in Landau in eine Verkehrskontrolle, bei der festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand.

Auf gleich mehrere Betäubungsmittel schlug der Drogenvortest eines 31-jährigen Autofahrers bei einer Kontrolle bei Leinsweiler positiv an.

Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Auto mussten sie stehen lassen.

Fahrrad aufgefunden, Besitzer gesucht

Landau (ots) – Ein weißes Herrenrad der Marke Bulls wurde am vergangenen Freitag 15.01.2021 in der Rehbachstraße in Landau aufgefunden, die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Fahrrades. Ein unbekannter Täter hatte das Fahrrad an einer bislang nicht bekannten Örtlichkeit mitgenommen und schließlich in der Rehbachstraße zurückgelassen.

Der Besitzer des Fahrrades oder Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.