Eigentümer von Werkzeug und Herren-Mountainbike gesucht (siehe Foto)

Speyer (ots) – Die Polizei stellte am Montag 18.01.2021 die abgebildeten Gegenstände, roter Metallkoffer mit losem Werkzeug, schwarzer Werkzeugkoffer “Alpha Tools”, Werkzeugtasche “Wera” mit Schraubenschlüsseln, gelbes Herren-MTB Cube, sicher. Eine 20-Jähriger, der im Besitz der Gegenstände war, konnten keinen Nachweis für den rechtmäßigen Besitz der Sachen erbringen. Einer konkreten Straftat sind die Gegenstände bislang nicht zuordenbar.

Die Polizei sucht nach Berechtigten, denen diese Gegenstände abhandengekommen sind, oder Personen, die Angaben zu Eigentümern der Gegenstände machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Anzeigen wegen Onlinebetrug

Speyer/Dudenhofen (ots) – Am Mittwoch erlangte die Polizei Speyer erneut Kenntnis über drei Strafanzeigen wegen Internetbetrug. Bereits am 22.12.2020 bestellte ein 57-jährige Frau aus Speyer über das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen zwei Bücher zum Preis von insgesamt 22 EUR. Eine Lieferung der Ware erfolgte trotz Überweisung des Kaufpreises auf ein ausländisches Konto nicht.

Ebenso erging es einem 36-Jährigen aus Dudenhofen, der am 08.01 über das gleiche Portal eine Playstation4 für 210 EUR erstand. Auch diesem wurde die Ware trotz Überweisung an eine deutsche Bankverbindung bislang nicht zugesandt. Einem 47-Jähriger aus Dudenhofen erstattete ebenfalls Anzeige wegen Betrug. Unbekannte Täter verwendeten am 05.01 seine Kontodaten, die dieser als Dienstleiter auf seiner Homepage vermerkt hat, missbräuchlich, um damit ein IPhone 12 zu bestellen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass unseriöse Anbieter und Kriminelle die Möglichkeiten des Internets immer wieder für ihre Machenschaften nutzen. Auch über bekannte Verkaufsplattformen wie “Quoka” oder “Ebay-Kleinanzeigen” kommt es immer wieder zu Betrügen, bei denen die Anbieter nach Überweisung des Kaufbetrages nicht mehr vom Käufer erreicht werden können.

Die Polizei rät deshalb von Spontankäufen vermeintlicher Schnäppchen im Internet ab. Informieren Sie sich vorab immer über den Händler, indem Sie den Namen des Shops in eine Suchmaschine eingeben oder erkundigen Sie sich bei der Verbraucherzentrale.

Nutzen Sie kostenfreie Programme (“Web of Trust” oder “Abzockschutz”): Diese zeigen die bekanntesten Fake-Shops im Internet auf. Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug schützen. Beim Lastschriftenverfahren können vorgenommene Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard. Weitere Hinweise, wie sie sich vor Internetbetrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Betrunken gegen Verkehrszeichen auf Verkehrsinsel gefahren

Speyer (ots) – Strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung leitete die Polizei am Montag 18.01.2021 gegen einen 56-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Speyer ein. Dieser fuhr gegen 18:50 Uhr mit seinem Smart in der Spaldinger Straße gegen ein Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel im Bereich Einmündung Bussardweg steht, sowie ein dortiges Geländer.

An dem nicht mehr fahrbereiten Smart entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR, der Schaden an Verkehrszeichen und Geländer liegt bei ca. 150 EUR. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen festgestellt werden. Da er einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Versuchter Einbruch in Gartenhaus im Woogbachtal

Speyer (ots) – 21.12.2020-18.01.2021 – Unbekannte Täter versuchten in den zurückliegenden 4 Wochen in ein Gartenhaus der Kleingartensiedlung Am Woogbach einzubrechen. Als dies scheiterte, hebelten sie die Tür eines auf gleicher Gartenparzelle befindlichen Geräteschuppens auf. Aus diesem entwendeten wurden eine Handkreissäge, eine Stichsäge, eine Wasserpumpe, eine Kettensäge sowie 20 Liter Benzin. Der Sachschaden liegt bei ca. 240 EUR.

Da sich der Parzellenberechtigte längere Zeit nicht mehr auf dem Gartengrundstück befand, erstreckt sich der Tatzeitraum vom 21.12.2020-18.01.2021. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in den zurückliegenden Wochen verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage Am Woogbach aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.