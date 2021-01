B49 – Geschwindigkeitskontrolle

(pl) – Am Montagmittag 18.01.2021 zw.11:30-13:30 Uhr führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Ahlbacher Spange eine knapp zweistündige Geschwindigkeitsmessung durch.

Von den Beamten wurden bei der Kontrolle in Fahrtrichtung Limburg insgesamt 940 Fahrzeuge gemessen, von denen 55 Fahrzeuge, davon 16 Lkw, zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter an diesem Tag waren ein Pkw mit 126 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 km/h und ein Lkw mit 92 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 km/h.

Heckscheibe von geparkten Fahrzeug eingeschlagen und nichts entwendet

Liimburg (pl) – Autoaufbrecher haben am Samstag 16.01.2021 in der Straße “Tal Josaphat” in Limburg die Heckscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Anschließend wurde der Innenraum durchsucht, jedoch offensichtlich nichts entwendet.

Die Tat ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 12.50 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Limburger Polizei in Verbindung zu setzen.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen