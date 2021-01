Südhessen

Betrüger machen keine Pause sie bleiben erfinderisch

Südhessen (ots) – Immer wieder nutzen Betrüger aktuelle Geschehnisse für Ihre Zwecke. Der kriminelle Ideenreichtum dabei, Wege zu finden, um an das Hab und Gut der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen, scheint uferlos. Auch die derzeitige Situation der Pandemie wird von den Betrügern verwendet und in immer wieder neu auftauchende Maschen eingebaut. Die Täter bedienen sich schamlos der Angst und der herrschenden Verunsicherung vor dem Coronavirus, um an ihr Ziel zu gelangen.

Ob als vermeintlicher Bankmitarbeiter, die wegen des Lockdowns um die Aktualisierung Ihrer Bankdaten bitten, das Erstellen von Fake-Shops um Ware zu verkaufen, die nie ankommt, das Versenden von Phishingmails, Amtspersonen, die keine sind und bei Ihnen zuhause Covid Test durchführen wollen oder angebliche Angehörige, die schwer erkrankt im Krankenhaus liegen und um Geld bitten: Das Repertoire ist variabel, umfangreich und hier nicht abschließend aufgezählt.

Damit die Kriminellen bei Ihnen, egal mit welcher Masche, keine Chance haben, und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Betrüger sich auch dem aktuellen Impfstoffthema bedienen werden, hat die Polizei für Sie wichtige Verhaltenstipps zusammengestellt, die in ihrer Gültigkeit andauern:

Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Ihnen unbekannte Menschen in die Wohnung.

Sie befinden sich in einem Gespräch/Situation, die Ihnen merkwürdig vorkommt? Rufen Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen um Hilfe.

Verschaffen Sie sich Zeit zum Nachdenken.

Lassen Sie sich weder an der Haustür noch am Telefon unter Druck setzen. Im besten Fall hilft sofortiges Auflegen.

Ihnen wird ein Coronaimpfstoff zum Verkauf angeboten? Dann verständigen sie umgehend die Polizei.

Bleiben Sie wachsam.

Weitere Informationen finden Sie zudem unter: www.polizei-beratung.de.

Darmstadt

7 E-Bikes aus Fahrradkäfig gestohlen – Wer hat Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag 16.1.2021 und Montag 18.1.2021 auf mehrere E-Bikes in der Mina-Rees-Straße abgesehen. Die Räder unterschiedlichster Hersteller standen zum Zeitpunkt des Diebstahls in dem Fahrradkäfig einer Tiefgarage des Stadthauses West.

Gewaltsam verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Abstellplatz, brachen die Schlösser der hochwertigen Räder auf und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Für den Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt und beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe, insbesondere in dem Bereich der Telekom-Allee gemacht haben. Möglicherweise wurde der Abtransport der Fahrräder bemerkt? Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von den Beamten entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Brand einer Gartenhütte

Schaafheim (ots) – Am Dienstag 19.01.2021 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 02 Uhr zu einem Vollbrand einer Gartenhütte im Schlierbacher Weg. Die im rückwärtigen Bereich des Anwesens eines Einfamilienhauses befindliche Laube, welche zur Lagerung und Verarbeitung von Holz genutzt wurde, brannte komplett aus.

Über die Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die freiwillige Feuerwehr Schaafheim war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus war eine Streife der Polizeistation Dieburg und vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat diesbezüglich die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Einbruch in Erdgeschosswohnung – Tresor entwendet

Raunheim (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mathildenstraße geriet in der Zeit zwischen Montagabend 18.01.2021 um 22.00 Uhr und Dienstag 19.01.2021 gegen 2.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Sie ließen einen Tresor samt Bargeld, Schmuck und persönlichen Dokumenten mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Montag 18.01.2021 gegen 21.00 Uhr, wurde in der Piemontstraße in Walldorf ein geparkter grauer Pkw Hyundai von einem unbekannten Fahrzeugführer am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Laut einer Zeugin könnte es sich um einen weißen Pkw BMW mit einer weiblichen Person als Fahrerin gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Brummifahrer fälschen Lenk- und Ruhezeiten

Weiterstadt (ots) – Am Montag 18.01.2021 kontrollierte eine Funkstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 5 einen mit Bauschutt beladenen Sattelzug aus Thüringen. Der 56-jährige Fahrer dokumentierte seine Lenk-und Ruhezeiten mittels seiner persönlich zugeteilten Fahrerkarte. Nach Auswertung der digitalen Daten, stellten die Verkehrsspezialisten Unregelmäßigkeiten fest.

Der Brummifahrer räumte anschließend eine Manipulation mit einer fremden Fahrerkarte ein. Seit 2017 wurde diese Fahrerkarte nach derzeitigem Ermittlungsstand fleißig rechtswidrig genutzt. Allein für die letzten 12 Monate wären diesbezüglich Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro fällig. Den Fahrer und das Transportunternehmen erwarten nun Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten.

Unmittelbar danach kontrollierten die Ordnungshüter auf der gleichen Autobahn einen Sattelzug auf einem Parkplatz bei Mörfelden. Bei dem aus dem Landkreis Warendorf stammenden 38-jährigen Fahrer stellten sie hierbei ebenfalls Unstimmigkeiten bezüglich der aufgezeichneten Sozialvorschriften fest. Auch hier ergaben die Ermittlungen, dass eine fremde Fahrerkarte missbräuchlich zum Einsatz kam:

Die Karte des Chefs.

Die Weiterfahrt musste an Ort und Stelle von der Polizei untersagt werden, weil der 38-Jährige seine Tagesruhezeit nicht beachtete. Auch in diesem Fall müssen sich Fahrer und Unternehmer strafrechtlich verantworten.

Weitere gezielte Kontrollen dieser Art sind von der Polizei geplant.

Kreis Bergstraße

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Birkenau (ots) – Im Zeitraum vom Mittwoch 06.01.2021 bis Donnerstag 07.01.2021 wurde in der Hornbacher Straße in Birkenau ein geparkter grauer Opel Mokka an der linken vorderen Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der entstandene Schaden lässt sich auf ca. 700 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Einbruch in Therapieraum

Lampertheim (ots) – Scheinbar wahllos haben Einbrecher zwischen Montagabend 18.1.2021 um 20 Uhr und Dienstagmorgen 19.1.2021 um 7.30 Uhr alles aus einer Therapieeinrichtung in der Danziger Straße, Nähe der Hohenzollernstraße geschnappt, was irgendwie von Wert sein kann. Neben mehreren Kinderbüchern, einer Decke, Schreibwarenartikel und einem WLAN-Router wurde auch ein Damenfahrrad mitgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter über die Eingangstür ein. Der Schaden wird mindestens 300 Euro hoch sein. Der Einbruchsdiebstahl wird vom Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise werden unter der 06252 / 7060 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen