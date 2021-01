Schlagring und Springmesser mitgeführt – Anzeige folgt.

(ots) – Bei einer Kontrolle am Montagabend 18.01.2021 fanden Beamte der Dillenburger Polizei einen Schlagring bei einem 22-Jährigen. Der aus Haiger stammende Mann war um 23:25 Uhr als Beifahrer eines Autos im Schloßbergtunnel unterwegs. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Ebenso muss sich eine 22-Jährige aus dem Dietzhölztal wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Sie kontrollierten die Polizisten gestern Abend (18.01.2021), um 21:00 Uhr in der Wilhelmstraße. Die junge Frau führte ein Springmesser mit sich.

Dillenburg: Polizei kontrolliert – Drogen gefunden

(ots) – Mit einer geringen Menge Marihuana erwischten Dillenburger Polizisten Montagabend 18.01.2021 einen 25-Jährigen in der Döngesstraße. Um 23:53 Uhr kontrollierten sie den Dillenburger, der als Beifahrer in einem weißen VW saß. Die Marihuana-Blüten transportierte der junge Mann in einer Papiertüte eines Schnellrestaurants. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Drogenbesitz verantworten.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Dillenburger Wilhelmstraße fanden die Beamten eine Aluplombe mit Drogen bei einem 17-Jährigen. Er hatte das Betäubungsmittel offenbar von einem 21-jährigen Bekannten gekauft.

Den ebenfalls aus Dillenburg stammenden Bekannten kontrollierten die Ordnungshüter im Anschluss. Er ließ eine Aluplombe mit Marihuana fallen. Die Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher. Auf die jungen Männer kommt nun eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln zu. Gegen den 21-Jährigen wird zudem wegen dem illegalem Handel mit Drogen ermittelt.

Wetzlar: Mercedesstern abgebrochen

(ots) – Zwischen Montag 18.01.2021 und Dienstag 19.01.2021 machten sich Unbekannte an einem weißen Mercedes zu schaffen. Der Benz stand auf dem Parkplatz am Kornmarkt. Die Diebe brachen den Stern von der Motorhaube am weißen 230 € ab. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise, zu den unbekannten Dieben, die zwischen 17:00 Uhr und 10:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Polizei kontrolliert Wettbüros und Spielhallen

(ots)- Am Samstagabend 16.01.2021 führte die Wetzlarer Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wetzlar und dem Gewerbeaufsichtsamt Kontrollen in Spielhallen und Wettbüros im Stadtgebiet durch.

Zwischen 21-23:00 Uhr überprüften die Polizisten mehrere Lokalitäten. Bis auf den Betreiber einer Spielothek, hielten sich alle Betreiber an die derzeitige Corona-Verordnung und ließen ihre Lokalität geschlossen.

In einer Spielhalle in der Hermannsteiner Straße trafen die Beamten zunächst auf heruntergelassene Rollos und dunkle Räume. Nachdem die Ordnungshüter an der verschlossenen Tür klopften, wurde diese geöffnet.

Insgesamt trafen die Polizisten 20 Personen in der Spielothek an. Bei allen Anwesenden stellten die Beamten die Personalien fest. Auf sie kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Das Gesundheitsamt erhält eine Mitteilung aller Personen die gegen die Corona-Kontaktbeschränkung verstießen. Die Polizei sprach für alle Personen einen Platzverweis aus.

In der Spielhalle stellten die Ordnungshüter drei Automaten fest, die keine Zulassung hatten. Auch hier erwartet den Betreiber eine Anzeige.

Achtung! Betrug am Telefon – Betrüger ergaunern mehrere Tausend Euro

Dillenburg (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Mittelhessen vor sogenannten Schockanrufern. Am Montagmittag 18.01.2021 wurden im Lahn-Dill-Kreis, dem Landkreis Gießen und am Nachmittag auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf bereits mehrere Dutzend Personen angerufen.

Schockanrufe sind eine besonders perfide und verwerfliche Variante des bekannten Enkeltricks. Es handelt sich um Betrug. Der Anrufer schockiert den Anrufer mit einer schlimmen Geschichte, ist aber einzig und allein auf das Geld aus. Die wie auch immer dargestellte Notsituation ist frei erfunden und entbehrt jeder Grundlage.

Eine 80-Jährige Frau wurde Montagnachmittag 18.01.2021 Opfer eines sogenannten Telefonbetrügers. Sie erhielt um 14:04 Uhr den Anruf eines Mannes, der vorgab ihr Enkel zu sein. Er habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich derzeit bei der Polizei. Der Anrufer übergab das Telefonat an einen angeblichen Polizisten. Dieser erklärte der Seniorin, es müsse eine Kaution hinterlegt werden, um die Verbringung des Enkels in ein Gefängnis zu verhindern. Die Seniorin saß dem Schwindel auf, wollte helfen, ging gemeinsam mit ihrem Ehemann zur ihrer Bank und ließ sich all ihre Ersparnisse auszahlen.

Gegen 16:00 Uhr übergab die Seniorin in der Straße “Mietfeld” das Bargeld an einen gewieften Betrüger.

Den unbekannten Mann, beschrieb die ältere Dame so:

ca. 30 Jahre alt und rund 165 cm groß. Er sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt. Der Betrüger hatte schwarze, kurze, seitlich abrasierte Haare. Er war bekleidet mit einer kurzen schwarzen Steppjacke und Bluejeans. Er trug eine blau-grüne Mund-Nasen-Bedeckung. Nach der Geldübergabe führte er eine Plastiktüte mit der Aufschrift “dm” mit sich.

Die Kriminalpolizei Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge gestern Nachmittag (18.01.2021) im Bereich der Eichendorffstraße/Mietfeld/Grabenstraße aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt nochmals und gibt folgende Hinweise:

Die Polizei wird niemals am Telefon um Geldbeträge bitten

Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen oder Wertgegenständen preis

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten. Legen Sie einfach auf.

Benutzen Sie nicht die Rückruffunktion, da sie sonst wieder bei dem Anrufer landen könnten

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung

An alle Menschen mit älteren Bekannten, Verwandten, Freunden und Nachbarn geht der Appell: Sprechen Sie mit potenziellen Opfern über die Betrugsmasche, instruieren Sie die Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen. Bieten Sie sich als Gesprächspartner an. Und zwar immer wieder!

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu

den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.

