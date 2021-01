Hettenhausen – In der Zeit zwischen Montag (18.01.), 17.30 Uhr und Dienstag (19.01.), 7.45 Uhr,

wurde in der Ringstraße ein weißer Kleinbus angefahren und beschädigt. Der Kleinbus stand auf einem gepflasterten Parkplatz seitlich eines Seniorentreffs. Vermutlich hatte der Fahrer eines Lkws oder Sattelzugs beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren den Schaden am linken Heck des Kleinbusses verursacht und sich danach nicht um die Folgen gekümmert. Der Schaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefonnummer 06681/96120.

Einbruch in Pizzeria

Schlitz – In der Nacht auf Dienstag (19.01.) brachen Unbekannte in eine Pizzeria in der Straße „Ringmauer“ ein. Um ins Gebäude zu gelangen, warfen die Täter eine Glasscheibe ein und stahlen im Anschluss eine Spielekonsole. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto überschlagen

Grebenhain – Am Sonntag (17.01.) befuhr eine Opel-Corsa-Fahrerin gegen 16:30 Uhr die B 275 von Grebenhain kommend in Richtung Hartmannshain. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Durch den Aufprall gegen die aufgeschobenen Schneemassen am linken Fahrbahnrand wurde das Fahrzeug zunächst auf das Dach geschleudert und blieb im angrenzenden Graben liegen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte die Fahrerin aus ihrem Auto befreien. Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ursprungsmeldung:

Künzell – Am Montagnachmittag (11.01.) wurde ein Kind im Fellenweg von einem unbekannten Mann angesprochen, der Bargeld forderte. Der Täter zog dem Opfer dabei die Mund-Nase-Bedeckung herunter und packte es am Hals. Da das Kind kein Geld dabeihatte, lies der Täter vom ihm ab. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er soll 14 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank und westeuropäischen Erscheinungsbildes gewesen sein. Das Opfer gibt an, dass er einen schwarzen Pullover und eine Jeans mit Taschen an den Seiten getragen habe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nachtrag:

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der oben beschriebene Sachverhalt sich nicht zugetragen hat. Weder wurde am 11. Januar 2021 in Künzell ein Kind von einem unbekannten Mann angesprochen, noch kam es zu einem Raub.

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Ludwigsau / Friedlos – In der Nacht zu Dienstag (19.01.) schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem roten VW Touran ein, welcher vor einem Wohnhaus im Friedhofsweg abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra- Am Dienstag (19.01.), gegen 06:00 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Sontra mit ihrem Opel-Corsa die Bundesstraße 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra. Kurz vor der Abfahrt Bebra-Nord, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit der Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.600 Euro.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 5 bei Alsfeld

Alsfeld

Am 18.01.2021 gegen 13.25 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost, in Richtung Norden zu einem Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person. Der ukrainische Fahrer eines Sattelzugs befuhr den linken von zwei Fahrstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Thüringen mit hoher Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Pkw wurde unter dem Sattellauflieger eingeklemmt und ca. 300 Meter hinterhergezogen. Die Bergungsmaßnahmen laufen zurzeit noch, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Fahrbahn war für drei Stunden voll gesperrt.

Die Schadenshöhe wird auf. ca. 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel. 06621/50880, zu melden.