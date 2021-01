Lich: Computer angeblich von Virus befallen

(ots) – Ein 79-jähriger Mann ist am Montag offenbar auf einen Betrüger nicht hereingefallen. Gegen 17.15 Uhr erhielt der Senior auf seinem Computer eine Mitteilung, dass sein Rechner von einem Virus befallen sei. In der Mitteilung war der Kundendienst von Microsoft mit einer 0800er hinterlegt.

Als er den vermeintlichen Kundendienst von Microsoft anrief, wurde er misstrauisch. Der Betrüger wies ihn nämlich an, einen Code in die Suchleiste des Desktops einzugeben. Offenbar kam es zu keinem Schaden.

Grünberg: Ohne Führerschein unterwegs

(ots) – Ein 37-jähriger Autofahrer war Montagabend ohne gültigen Führerschein unterwegs. Polizisten stoppten den Mann gegen 19.30 Uhr in der Straße “Am Fährgraben”. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Zaun beschädigt

(ots) – Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (08.Januar) 06.00 Uhr und Donnerstag 14.01.2021 um 14.30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen Zaun in der Ernststraße. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/ Pohlheim: Zusammenstoß bei Überholvorgang

(ots) – Montagabend 18.01.2021 gegen 20.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger LKW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten scherte der LKW-Fahrer zu einem Überholvorgang auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 32-Jährigen.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Reiskirchen: Wildunfall

(ots) – Am Montag 18.01.2021 gegen 20.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Audi die Landstraße 3129 von Reiskirchen nach Bersrod als plötzlich ein unbekanntes Wildtier die Fahrbahn kreuzte. Der Reiskirchener wich nach rechts aus und streifte die Leitplanke. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem Wildtier, was daraufhin in den Wald zurücklief. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

(ots) – 4.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Montag 18.01.2021. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann in einem LKW die Bänninger Straße in Richtung Bundesstraße 49.

Dabei übersah der LKW-Fahrer einen 27-jährigen Mann in einem Ford, der die Bänninger Straße aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

