Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher in Gaststätte – Von Eigentümer überrascht und Fahrrad zurückgelassen

Bad Wildungen (ots) – Am späten Montagabend 18.01.2021 brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in Bad Wildungen ein. Er erbeutete nur wenig Bargeld, musste aber ein Fahrrad zurücklassen, weil er vom Eigentümer überrascht wurde. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht den Eigentümer des Fahrrades.

Gegen 21.45 Uhr gelangte der Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Gaststätte in der Bad Wildunger Brunnenallee. Dort durchsuchte er in sämtlichen Gasträumen Schränke und andere Behältnisse. Er entwendete Kleingeld in Höhe von etwa zehn Euro und wollte unerkannt durch einen Hintereingang flüchten.

Dem Einbrecher gelang zwar die Flucht, unerkannt blieb er aber nicht: Der Eigentümer der Gaststätte und andere Zeugen konnten ihn auf der Flucht sehen.

Täterbeschreibung:

etwa 25 Jahre, etwa 170-175 cm, schlanke Gestalt, dunkle Hautfarbe. Bekleidet mit dunkler Winterjacke mit Fellkapuze, dunkler Hose und dunklen Schuhen.

Die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen fanden bei der Tatortaufnahme ein Fahrrad, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Täter für die Fahrt zum Tatort benutzt wurde. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und geht davon aus, dass es aus einer Straftat stammt. Es handelt sich um ein silbernes Mountain-Bike, Hersteller unbekannt, Shimano-Schaltung.

Die Polizeistation Bad Wildungen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise zum Täter und zu dem sichergestellten Mountain-Bike. Zeugen und der Eigentümer des Fahrrades werden gebeten, sich unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Unbekannte stehlen Katalysatoren aus Gebrauchtwagen

Korbach (ots) – Im Zeitraum vom 27.12.2021 bis zum 18.01.2021 entwendeten unbekannte Täter mehrere Katalysatoren aus Gebrauchtfahrzeugen eines Autohauses in Vöhl-Herzhausen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter begaben sich auf das Firmengelände des Autohauses, wo sie an fünf Autos die Katalysatoren ausbauten und entwendeten. Die Autos wurden zuvor, wahrscheinlich mit einem Wagenheber, aufgebockt. Zum Ausbau nutzten die Täter ein unbekanntes Schneidwerkzeug, mit dem sie die Katalysatoren von den Auspuffanlagen abtrennten.

Bei der Überprüfung aller Gebrauchtfahrzeuge des Autohauses wurde außerdem festgestellt, dass

die unbekannten Täter auch an zwei Wohnmobilen Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet hatten.

Die Fahrzeuge wurden bei den Diebstählen zum Teil erheblich beschädigt.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

