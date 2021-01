21-Jährige schlägt Polizist die Faust ins Gesicht

Kassel-Nord (ots) – Bei einem Einsatz wegen einer Randaliererin in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Nordstadt am Dienstagmorgen 19.01.2021 hat eine 21-jährige Frau eine Streife des Polizeireviers Nord angegriffen und beleidigt. Ein Polizist erlitt hierbei Kratz- und Platzwunden im Gesicht, weshalb er ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Die festgenommene Frau aus Hann.Münden muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Mehrere Hausbewohner hatten gegen 06 Uhr die Polizei wegen der Frau gerufen, die lautstark im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Helmholtzstraße tobte und randalierte. Bei Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Nord zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv und verweigerte zunächst die Angabe ihrer Personalien.

Als die Beamten sie daraufhin nach Ausweispapieren durchsuchen wollten, griff die 21-Jährige die Polizisten völlig unvermittelt an, indem sie nach ihnen schlug und kratzte. Der Beamte wurde hierbei durch einen Faustschlag im Gesicht getroffen. Weitere hinzugeeilte Funkstreifen brachten die Festgenommene schließlich auf das Revier, wo sie sich deutlich ruhiger zeigte.

Da die junge Frau offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus förderte eine Durchsuchung der 21-Jährigen eine kleine Menge Haschisch zutage, weshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Betrunkener 21-Jähriger beleidigt Polizisten – Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel-Rothenditmold (ots) – Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Montagabend 18.01.2021 im Kasseler Stadtteil Rothenditmold die Polizei auf den Plan gerufen. Der in Melsungen wohnende 21-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest später knapp 3 Promille ergab, war gegen 18:50 Uhr ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung in einem Bus aufgefallen, da er sich dort mit 2 anderen Fahrgästen angeschrien hatte.

Der Busfahrer hielt daraufhin an der Haltestelle “Engelhardtstraße” an und rief die Polizei wegen des lauten Streits. Erst als die alarmierten Beamten des Reviers Nord eintrafen, verließen die 3 Männer den Bus. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung war es offenbar nicht gekommen.

Allerdings verhielt sich der 21-jährige Mann äußerst aggressiv. Er geriet zunehmend in Rage, beleidigte die Polizisten fortlaufend und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Aus diesem Grund brachten die Beamten den Betrunkenen zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium.

Dort stellten sie anhand eines Abgleichs seiner Fingerabdrücke im polizeilichen System schließlich

auch die Identität des 21-jährigen fest, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist.

Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

Garagenbrand – Möglicherweise Brandstiftung – Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Waldau (ots) – Zu einem Brand in einer Garage wurden Feuerwehr und Polizei am heutigen Dienstag 19.01.2021 gegen 12 Uhr in die Görlitzer Straße gerufen. Wie die am Brandort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, waren in einer Reihengarage auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses unweit der Waldemar-Petersen-Straße Gegenstände in Flammen aufgegangen.

Im weiteren Verlauf war auch die Garage trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr durch das Feuer beschädigt worden. Der Schaden an dem Gebäude wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Nach erster Einschätzung der Beamten war augenscheinlich wohl Sperrmüll in der Garage in Brand geraten. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass dieser angesteckt worden war, weshalb ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100

bei der Kasseler Polizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen