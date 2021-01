Frankfurt: Verpuffung bei betreten der Gartenhütte – Kripo ermittelt

Frankfurt-Seckbach (ots)-(wie) – Am Montag 18.01.2021 gegen 13:30 Uhr kam zu einem Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage im Seckbacher Klemmenweg. Ein 55-Jähriger, wollte zur genannten Zeit seine Gartenhütte betreten, als es plötzlich aus unbekannter Ursache zur Verpuffung innerhalb der Hütte kam.

Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen, indem er nach hinten sprang. Er erlitt aber leichte Brandverletzungen. Im weiteren Verlauf brannte die Gartenhütte komplett ab. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Wie es zur Verpuffung kommen konnte, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern zurzeit an.

Frankfurt: Mit PS-starkem Mietwagen auf der Flucht vor der Polizei

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 18.01.-19.01.2021 war ein 26-jähriger Mann ohne Führerschein mit einem PS-starken Pkw unterwegs. Als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte, versuchte er zu fliehen; ohne Erfolg. Gegen 01.45 Uhr fiel der Polizeistreife in der Adam-Opel-Straße ein VW Golf R32 auf.

Noch bevor die Beamten dem Fahrer signalisieren konnten, dass eine Kontrolle bevorsteht und er anhalten soll, beschleunigte der Mann und schaltete sein Abblendlicht aus. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er über die Hanauer Landstraße in Richtung Maintal. Eine andere Streife erblickte das Fahrzeug und nahm sofort die Verfolgung auf. Plötzlich verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte gegen den Gehweg, wo der VW zum Stehen kam.

Der junge Mann stieg aus und setzte seine Flucht nun zu Fuß fort. Nach nur wenigen Metern hatten die Polizisten ihn jedoch eingeholt und konnten ihn festnehmen. Schnell stellte sich heraus, dass der 26-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfügt. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten zudem ca. 0,8 Gramm Marihuana, welches sie sicherstellten.

Der PS-starke VW, bei welchem es sich um einen Mietwagen handelt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den polizeibekannten 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Unfallflucht und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Wie der 26-Jährige ohne eine Fahrerlaubnis ein Auto anmieten konnte, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

BAB 661: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Folgemeldung 19 Uhr (ots) – Nach erfolgter Begutachtung des Schadensbildes an dem Mast war es im Sinne der Gefahrenabwehr erforderlich, die BAB 661 in Fahrtrichtung Oberursel ab 17.30 Uhr komplett zu sperren. Die Gegenfahrbahn in Richtung Egelsbach musste aus den gleichen Gründen gegen 18.45 Uhr ebenfalls komplett gesperrt werden.

Die Sperrung der Autobahn betrifft die Bereiche zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring. Die Maßnahme dürfte nach jetzigen Kenntnisstand voraussichtlich 24 Stunden andauern.

(ots)-(dr) – Erstmeldung 15:20 Uhr – Am Dienstagvormittag 19.01.2021 gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 in Höhe des Parkplatzes Buchrain ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug von der Fahrbahn abkam und auf einen Hochspannungsmast prallte. Zuvor kam es zu einer Kollision mit einem Pkw.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein in Richtung Oberursel fahrender Pkw auf regennasser Fahrbahn in Höhe des Parkplatz Buchrain ins Schleudern und prallte gegen die Zugmaschine eines in gleicher Richtung fahrenden Sattelzuges. In der Folge kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Grünfläche und kam schließlich an einem Hochspannungsmast zum Stehen.

Der 60-jährige Fahrer des Lkw und der 44-jährige Fahrer des Pkw blieben bei dem Unfall unverletzt.

An den Fahrzeugen und dem Hochspannungsmast entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell noch an.

