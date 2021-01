Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: E-Scooter-Fahrer auf Abwegen

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.01.2021 gegen 00:45 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße, Höhe des Bahnhofes, ein E-Scooter-Fahrer auf, der sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser konnte bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch sowie Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille – ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Dem Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Den Heimweg trat der 28-Jährige zu Fuß an.

Haßloch: Erneut betrügerische Anrufe

Haßloch (ots) – Nicht hinters Licht führen lassen, haben sich am Montagvormittag (19. Januar 2021, 10-12 Uhr) zwei Senioren aus Haßloch, als sich ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter in Englischer Sprache bei ihnen meldete. Während ein 67-jähriger Mann mit dem Hinweis, dass er keinen Computer besitze, das Telefonat beendete, erhielt eine 80-Jährige gleich mehrere Anrufe. Auch sie ließ sich auf nichts ein und legte auf. Die Polizei Haßloch warnt vor dieser immer wiederkehrenden Masche, bei der die Betrüger am Telefon ein Computerproblem vorgeben und sich Zugang zum Rechner der Angerufenen verschaffen wollten. Betroffene sollten sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):